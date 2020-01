Bakan Albayrak`tan kredi faiz müjdesi!













Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Çanakkale İş Dünyası Buluşması"nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çanakkale'nin ülkenin göz bebeği olduğunu belirten Albayrak, bu nedenle 2020 yılının ilk iş dünyası toplantısını bu şehirde yapmak istediklerini söyledi.Büyük ve güçlü Türkiye ideali için şehir şehir dolaştıklarını, insanlarla bir araya geldiklerini, çözüm üretme noktasında gerekli stratejileri hayata geçirdiklerini dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:"Çünkü Türkiye'nin en önemli hedefi üretim. Özellikle her şehrimizin katma değerli üretimi ne kadar artarsa Türkiye ekonomisi de o kadar büyüyecek. Yepyeni bir yıla girerken yepyeni hedeflerle dünden çok daha umutlu bir şekilde giriyoruz. Çok daha umutluyuz çünkü 2019 yılı gelişmekte olan bir ülkenin, altından çok kolay kolay kalkamayacağı sınamalardan, saldırılardan, ataklardan ülkemizin başarıyla çıktığı, bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiği, koordinasyonunu, kapasitesini daha da artırdığı birçok farklı alanlardaki kırılganlıklarını giderdiği bir yıl oldu bizim için. Umutluyuz çünkü ülkemizin potansiyelini biliyoruz. Ülkemiz omuz omuza, kol kola verdiğinde hangi engellerin altından kalktığını çok iyi biliyoruz."Albayrak, Türkiye'nin özellikle son 6 yılda zor bir süreç geçirdiğini ifade etti. Bu dönemde yaşanan önemli gelişmelere değinen Albayrak, şunları söyledi:"2013 Gezi'den bu yana kadar bir hatırlayalım, arada unutuyoruz çünkü. 2013 mayıs, haziran ayından beri Türkiye 6 yıldır çok yoğun bir mücadele verdi ve elhamdülillah 2019 yılıyla birlikte bu geçtiğimiz 6 yıllık süreci artık geride bırakıyoruz. Tüm bu zorlukları daha güçlü kazanımlarla artık geride bırakıyoruz. Yaşadığımız süreçlerden dersler çıkararak, kazanımlarımızı koruyarak, çok daha fazla çalışarak, sanayicimizle, çiftçilerimizle, KOBİ'lerimizle, üreticilerimizle çok daha fazla dayanışma içinde büyük ve güçlü Türkiye idealini inşallah hep birlikte başaracağız.2019 Türkiye için küçülme senaryolarının çokça gündeme getirildiği bir yıl oldu. Hamdolsun ülkemiz ortaya koyduğu bu mücadeleyle tüm bu yorumların hepsini boşa çıkardı. Başta uluslararası finans kuruluşları olmak üzere hemen hemen herkesin Türkiye ile ilgili beklentileri son 3-4 aydır pozitif yönde güncellenerek değişmeye başladı. Önümüzde yeni bir yol var. Nasıl ki o senaryolar güncellenip hepsi pozitife döndüyse bu önümüzdeki yıl da özellikle tarihin en büyük spekülatif saldırılarının artık geride kaldığı, 'kontrol altına alınamaz.' denilen bir enflasyonun yıl sonu hedeflerinin de tutturularak geride bırakıldığı bir yıl olarak tarihe geçecek. Nasıl ki izlediğimiz bu politikalar sonucunda, işte ne diyorlardı, 'Faizler düşerse kur fırlar, aman faizleri düşürmeyin.' Biz de diyoruz ki faizlerin düşmesi lazım ki reel sektör maliyetleri düşsün. Sonuç, elhamdülillah yüzde 12, bin 200 baz puan, yarı yarıya faizlerin düştüğünü gördük. Aynı şekilde tüm göstergelerde 2020 yılının çok daha iyi olacağı, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı tüm bu modellerin güncellenmesiyle büyümenin çok daha iyi olacağı bir yıl bizi bekliyor."Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi" toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsattı.Toplantıda, hedeflerinde geldikleri noktayı değerlendirdiklerini dile getiren Albayrak, "2020 yılının öncelikli stratejilerini ve politikalarını konuştuk. Orada tüm paydaşlarla toplantı süreci içinde paylaştım. 2020 yılı reel sektör açısından çok önemli bir yıl olacak. 2020 yılı, 2019'un ikinci yarısına girerken açıkladığımız ivme yılı olacak. Yani biz özellikle 'ivme' koyduk. 'İleri', 'verimli' ve 'milli endüstri' dediğimiz İVME Paketi'ni 2019 yılında başlattığımız noktada 2020 yılı bu anlamda çok önemli bir yıl olacak. 'Bizim büyüme politikamız da kaynak kullanma politikamız da bankacılık sektörü.' dedik. Artık bundan sonra bankacılık sektörünün bu ivme ile uyumlu bir kredi büyümesi artık bankacılık sektörünün ana çıtası olacak." diye konuştu.Albayrak, reel sektörün yolunu, gelişmelerini yakından takip ettiklerini belirtti.Talepler kapsamında, yerinde yaptıkları tespitleri hayata geçirmek için çözümleri devreye almayı sürdürdüklerini söyleyen Albayrak, şunları kaydetti:"Elhamdülillah yılın son öncü rakamları, hedeflediğimiz tüm bu noktalarda inşallah yakalayacağımız hedeflerimizi hatta daha da geçeceğimizi gösteriyor. Özellikle talepte reel sektör noktasında baktığımızda etkili şekilde toparlanma devam ediyor. Ham madde alımları, ara malı, ekipman ağırlıklı ithalat, tüm bu ihracat ve ithalat noktasındaki ticaret noktasında ciddi artışlar gördük. Aralık ayında özellikle ithalattaki ciddi artışın ara malı ve ham madde ithalatında yani hem yatırım kaleminde hem de üretim noktasında tüm bu üretim artışları ertelenen yatırımların devreye alınmasıyla istihdamda da canlanmayı, tüm bu katkıyı, eylül ayından sonra ekim, kasım ve aralık ayında güçlü bir şekilde ortaya koyuyor."Mevsimsellikten arındırılmış güven endekslerinin, 4'üncü çeyrekte 3'üncü çeyreğe göre yüzde 6,8 artarak 106,3 seviyesine yükseldiğini belirten Albayrak, bu verinin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 108,7 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.Albayrak, mevsimsellikten arındırılmış ekonomik güven endeksinin 3'üncü çeyrekte yüzde 84,6 iken 4'üncü çeyrekte 91,6 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Söz konusu endeks, aralık ayı itibarıyla 93,8 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış sektörel güven endeksinin alt kalemlerine, hizmet, perakende ve inşaat sektörüne baktığımızda, hepsinde artışlar yukarı yönlü devam ediyor." ifadelerini kullandı.Kapasite kullanım oranlarındaki artışın da devam ettiğini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:"Gelecek 3 yıl için öngördüğümüz, yüzde 5 büyüme. Yüzde 5 büyüme, Türkiye'nin baz büyümesi. Yani Türkiye, doğal mecrada yüzde 5 büyüme kapasitesine sahip ve bunu asgari surette her daim gerçekleştirebilecek kapasitede. Bu noktada baktığımızda, 2020-2022 dönemi olarak açıkladığımız 3 yıllık Orta Vadeli Yeni Ekonomi Programı'nda, bu potansiyeli inşallah çok rahat gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu istikamette 2020 yılına gelmeden öncü rakamlar, önümüzdeki dönemdeki tüm bu finansal koşulların daha da iyileşmesi, finansal oynaklıkların ve belirsizliklerin azalması, enflasyondaki kazanımların devam etmesi, tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanmanın etkisiyle çok rahat bir şekilde inşallah bu süreci gerçekleştireceğiz. Öncü rakamlar, 2020 yılına gelmeden 2019'un son çeyreğinde, yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı ortaya koyuyor.Tüm bu ekonomideki olumlu gelişmeler, istihdama da olumlu yönde yansıyacak ve istihdamdaki gelişmeler de eylül, ekim ayında daha da pozitif bir şekilde devam ediyor. Ekonomideki gerek canlanma gerekse almakta olduğumuz tedbirlerin istihdam üzerindeki artışı, işsizliği de kademeli olarak düşürmeye başladığını ve 3 yıllık yeni ekonomi programındaki hedeflediğimiz asgari 3 puanlık iyileşmeye de yansıyacağını görüyoruz."Reel sektörün her dönem gündeminde olan sorunların çözümü için tüm paydaş ve sektörlerle görüştüklerini aktaran Albayrak, tarımsal üretime verdikleri çok önemli desteklere devam edeceklerini bildirdi.Bakan Albayrak, en son sıfır konutlarda faiz oranlarını 0,99'dan 0,79'a çektiklerini, bunun inşaat sektörü ve yan sanayi endüstrisini çok önemli etkileyeceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnşallah bugün de tarım ve turizm şehri Çanakkale'de güzel bir bilgiyi, müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Malumunuz kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü. Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum. Bu faiz düşüşüyle birlikte tarımsal üretimde maliyetleri daha da aşağı çekecek bu adımı atmış oluyoruz. Malumunuz 2018 yılında Ziraat Bankası aracılığıyla 47,3 milyar liralık Hazine faiz sübvansiyonlu olmak üzere çiftçimize 58,7 milyar liralık finansman sağlamıştık. Bu rakam, 2019 sonu itibarıyla 64,5 milyar liraya ulaştı. Bu kredi tutarının 52,3 milyar liralık kısmına faiz sübvansiyonu sağladık. Tüm bu desteklerin faiz indirimlerinin çiftçiye üreticiye hayırlı olmasını temenni ediyorum."Albayrak, İVME Paketi içinde seracılık noktasında finansman paketi kapsamında, haziran ayından bugüne kadar 33 bin 12 çiftçiye 2,6 milyar liralık kredi limiti tahsis edildiğini açıkladı.Bunun tamamının kullandırıldığını söyleyen Albayrak, "Gerek genel tarım gerek seracılık noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek çiftçi gerek KOBİ ve esnafın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.Çanakkale'de tarım ve sanayi yanında önemli oranda mobilyacılık sektörünün de öne çıktığını aktaran Albayrak, Kayseri'de geçen hafta mobilyacıların bir talepte bulunduğunu hatırlattı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:"Mobilya sektörünün ciddi oranda bir 'Mobilyada KDV'yi yüzde 18 indirelim' yönünde bir talebi olmuştu. O ziyaret sonrası Gelir İdaresi Başkanımız, tüm sektör, mobilyacılarımız büyük bir beklenti içinde güzel bir adım bekliyordu bizden. Bu manada çalışmalarımız, Gelir İdaresi Başkanımız, tüm ekip, çalışmaların sonunda bir noktaya geldik. Bugün ben buradan mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzden 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Kayseri'de söyledim. İhracatta da aynı şekilde oranda artış hedefi koymamız lazım. Hem iç piyasaya bu maliyetler yansıyacak hem de inşallah ihracatı da bu manada üretimi de istihdamı da artıracağımızın sözünü Kayseri'de vermişlerdi. İnşallah bu güzel adımın mobilyacılık sektörümüze, ekonomimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."Programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, banka müdürleri ve iş insanları katıldı.