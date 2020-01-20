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Bakan Albayrak`tan önemli açıklamalar

20.01.2020 14:25

Son güncelleme : 20.01.2020 14:25
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye`nin 2019`u tarihe geçecek bir yumuşak inişle, pozitif bir büyümeyle geride bırakacağını belirterek, "Benzer iç ve dış kriz, şok, saldırı atak... Ne dersek diyelim. Türkiye, 2001 ve 2009`a kıyasla hakikaten çok başarılı bir şekilde bertaraf etmiş oldu" dedi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi basını yöneticileri ile bir araya geldiği 2019  Değerlendirme Toplantısı kapsamında yaptığı konuşmada, 2018 Haziran-2019 Haziran  döneminde Türkiye'nin kabaca 3 farklı kur atağına maruz kaldığını söyledi.

Söz konusu dönemde kurun yoğun bir şekilde dalgalandığını ve buna ek  olarak TL'de farklı gelişmelerin yaşandığını anlatan Albayrak, bunun ardından  ekonomide ve finansal mimaride öncelikli stratejinin istikrarı oluşturan bir  süreçten geçildiğini ifade etti.

Albayrak, gelinen noktada, 2019 itibarıyla, özellikle son 6 ayda  yaşanan iç ve dış politik dalgalanmalara rağmen stabilizasyonun yavaş yavaş  oluşmaya başladığını aktararak, "Türkiye'de tüm bu gelişmeler ışığında ciddi  iyileşmeler yaşanmaya başladığını gördük, gerek iç piyasada, gerek dış piyasada,  gerek risk primlerinde, gerek Türkiye'nin referans faizi dediğimiz 2 yıllık  tahvil faizlerinde ciddi iyileşmeleri bu süreçte görmeye başladık. Bu noktada  bizim için çok önemli olan 5 yıllık CDS risk primi göstergesinde ve 2 yıllık  devlet tahvil faizlerinde sadece son 1-2 yılın değil, bazı indikatörlerde son 3-5  yılın bile altında iyileşmeyi ciddi anlamda görmeye başladık." diye konuştu.

Bunların dışında piyasaların yakından takip ettiği alanlarda çok  önemli adımlar attıklarından bahseden Albayrak, şunları kaydetti:

"Son 1,5 yılda Türkiye ekonomisinde sessiz ve devrim niteliğinde o  kadar çok stratejik yapısal reforma imza attık ki... Belki son 70-80 senede ama  serbest piyasa ekonomisinden bahsediyorsak 1980'lerin ikinci yarısından bugüne  dediğimiz 30-35 yılda hakikaten Türkiye ekonomisi üzerinde çok kritik adımlar  ortaya koyduk. Bu noktada gerek Merkez Bankası'nın, gerek Borsa İstanbul'un,  gerek Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı işlemlerin, gerek  Overnight Indexed Swap (OIS) piyasasında, çok ciddi bir şekilde TL üzerinde gerek  değerleme gerek faiz referansı noktasında devrim niteliği diye sessiz adımlar  atmaya başladık. Ağustos ayındaki kur atağının hemen ardından Borsa İstanbul'da  swap piyasası kurulması, ekim başı itibarıyla bu işlemlerin artık Borsa  İstanbul'da gerçekleşmesinin önünün açılmasıyla sadece bu işlemler değil, işlem  hacminin artması açısından da önemli bir süreç başlamış oldu. Sadece son 15 ayda,  ekim başından aralık sonuna kadar bu anlamda 1,5 trilyon liralık işlem  gerçekleşti. Sadece karşılıklı swap işlemleri değil, faiz swapı işlemlerinin de  artık Borsa İstanbul üzerinde inşa edilmeye başlaması, hakikaten bu ülkenin kendi  para birimi özelinde gerek değerler, gerek faiz anlamında ihtiyaç duyulan  süreçlerin mimarisi artık Türkiye'de gerçekleşmeye başladı. Bu noktada çok önemli  bir mesafe kat ettik."

"2019'U POZİTİF BİR BÜYÜME İLE GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Berat Albayrak, Ekim 2018'de İstanbul'da açıkladıkları "Enflasyonla  Topyekün Mücadele" kapsamında, hükümet ve reel sektör başta olmak üzere tüm  paydaşlarla birlikte enflasyonla mücadelede müthiş bir seferberliğin ortaya  konulduğunu belirtti.

Bu anlamda 2019'un enflasyonun dizginlenmesi ve müdahalenin  zamanlaması açısından kritik bir dönem olduğuna işaret eden Albayrak, "2019 şu  açıdan da zor bir yıl oldu; biliyorsunuz 2014-2019 döneminde Türkiye'de 8 seçim  oldu. Seçim ikliminin ve atmosferinin oluşturduğu ekonomik anlamda bakıldığında,  zamların ertelendiği ve birçoğunun 2019'a kaldığı bir yıl oldu. Zor bir 2019'u  Türkiye tüm paydaşlarının güçlü desteği ve refleksi ile 2019 için YEP'de  koyduğumuz yüzde 15,9 enflasyon hedefinin altında kapattı." değerlendirmelerini  yaptı.

Albayrak, enflasyonun 2020 ve sonrası açısından da kendileri için en  önemli çıpa olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Gayrisafi yurt içi hasıla  artışı açısından baktığımızda ise 2019'u tarihe geçecek bir yumuşak inişle,  inşallah pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız. Benzer iç ve dış kriz, şok,  saldırı atak... Ne dersek diyelim. Türkiye, 2001 ve 2009'a kıyasla hakikaten çok  başarılı bir şekilde bertaraf etmiş oldu." dedi.

Dengelenme sürecinin, disiplinli bir şekilde 2018 ve 2019'da ortaya  konulan performans ve belirlenen hedeflerin çoğunun hayata geçirilmesi ile geride  bırakıldığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin artık, bir daha aynı sıkıntılara maruz kalmaması için, bu  değişim dediğimiz olguyu tüm paydaşlarla güçlü bir şekilde içine sindirerek  ortaya koyması gerek. Bu kapsamda yaptığımız il ziyaretleri ile bu değişimi iş  dünyasına, sanayi ve ticaret odalarına birebir anlatıyoruz. Türkiye'de artık  ekonominin tüm paydaşlarıyla bu değişimi adım adım hayata geçirmek için  yürüyoruz. Sadece Merkez Bankası'nın son dönemde yapmış olduğu düzenlemeler,  attığı adımlar, bu çerçevede ortaya koyduğu hususlar bile, şu 5-10 reel büyümesi  üzerindeki Türkiye'nin artık eski dönemlerdeki gibi çılgın büyüme, çılgın küçülme  üzerinde değil artık, dengeli, disiplinli ve reel büyüme dediğimiz üretim odaklı,  ihracat odaklı Türkiye'nin kendi imalat sektörü büyümesini destekleyecek bir  strateji aslında."

"TÜRKİYE'NİN BORÇ STOKUNDA ÇOK CİDDİ BİR MARJI VAR"

Bakan Albayrak, gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un  tamamında, kim hangi yatırım aracında pozisyonu alarak ne kazandı diye  bakıldığında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını söyledi.

Bu dönemde spekülatif algılarla hareket edenlerin de olduğunu belirten  Albayrak, buna karşın Türkiye'ye yurt içinden veya yurt dışından güvenen ve  yatırım yapan, ülkenin büyümesi ve gelişmesini destekleyen kesimin de  bulunduğunu, onların yanında olunması gerektiğini ifade etti.

Albayrak, bu istikametten çıkmayacaklarını vurgulayarak, şunları  söyledi:

"Çok zor yıllar olmasına rağmen, 2018 ve 2019'u Türkiye'nin  performansından taviz vermeden, büyümeyi de negatife çevirmeden, özellikle TL  borç stokunda da ciddi sıkıntılı bir resim ortaya koymadan tamamlamış olduk. Tabii Türkiye'nin borç stokuna baktığımızda gerçekten çok ciddi bir marjı var.  Gerek hane halkı borç stoku, gerek kamu borç stoku, gerek se özel sektör ve  bankacılık açısından baktığımızda, Türkiye'deki tüm bu 4 paydaşın birleşerek  Türkiye sepetinde oluşturduğu resimde güçlü bir bilanço yapısı var. Bundan sonra  da bütçe disiplini ve kamu maliyesi, enflasyon ve fiyat istikrarı gibi bizim için  en önemli çıpa olmaya devam edecek."

"TLREF'E DAYALI BORÇLANMA ARAÇLARI İHRACI 17,7 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ"

Bu arada Bakan Albayrak'ın konuşması esnasında yansıtılan sunumda, kur  atağının yaşandığı Ağustos 2018'den bugüne 5 yıllık CDS'lerde yaklaşık 337 baz  puan iyileşme sağlandığı, 2 yıllık devlet tahvil faizinde ise 1800 puan düşüş  görüldüğünü bildirildi.

Türk lirası ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması  amacıyla 31 Ağustos 2018’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde  döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasının açılmasına karar verildiği  anımsatılan sunumda, "TL faiz riskinin yönetilebilmesi için TLREF hayata  geçirilmiş olup Ağustos 2019 itibarıyla TLREF'e dayalı kredi kullandırım ve  borçlanma araçları ihracına başlanmıştır. TLREF'e dayalı borçlanma  araçları ihracı 17,7 milyar lirayı geçmiştir. TLREF ile beraber uzun vadeli TL  fonlama imkanının önü açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sunumda, BİST Swap Piyasası ile yurt dışı yabancı bankalar aradan  kaldırılarak Türk bankalarının kendi aralarında işlem yapmasının sağlandığına  işaret edilerek, böylelikle TL'nin Türkiye'de kaldığı, yurt dışı bankaların da  yurt içinde swap yapmasının önünün açıldığı vurgulandı.

Ekim 2018'de kurulan BİST Swap piyasasında gerçekleşen işlemlerin 2019 sonu itibarıyla 1,5 trilyon lirayı aştığı aktarıldı.




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