Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye`nin, Dünya Bankası`nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi`nde 43. sıradan 33. sıraya yükseldiğini belirterek, "Reformlarımızı sürdüreceğiz. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye`nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız" ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak`tan `reformlar sürecek` mesajı
24.10.2019 09:29
Son güncelleme : 24.10.2019 09:30
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) geçen yıl sağlanan 17 basamaklık yükselişle 60. sıradan 43'üncü sıraya çıktığını anımsattı.
Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre Türkiye'nin 10 sıra daha yükselerek 33. sıraya yerleştiğini bildiren Albayrak, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB'u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi
ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım
iklimini en üst seviyeye çıkaracağız."
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|% 0,00
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|ALKA
|4,09
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|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|GARAN
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|564.703.658
|% 0,00
|
|AKBNK
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|% 0,00
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 0,00
|
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|341.964.292
|% 0,00
|
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|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 0,00
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|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
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|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3895
|7,4266
|% 0,08
|
|Frank
|5,7694
|5,8041
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5254
|1,5331
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|-0,19
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,50
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
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|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
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|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
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|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
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|Gümüş Gr.
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