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Bakan Dönmez`den TürkAkım açıklaması

08.01.2020 17:17

Son güncelleme : 08.01.2020 17:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım`ın uluslararası enerji piyasalarına sürdürülebilirlik kazandıran stratejik bir proje olduğunu belirterek, "TürkAkım`ın kara kısmını bir yıldan daha kısa sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik. TürkAkım, ülkemizi doğal gazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak" dedi.



AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım Projesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin yeni sembolü olan projenin deniz bölümünün geçen yıl tamamlandığını ifade etti.

İki ülkenin her türlü engellemeye rağmen karşılıklı güven, güçlü irade ve kararlılıkla 2014'ten bugüne ilerlediğini dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"TürkAkım'da nihayete ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. TürkAkım, bölgemizin istikrarına katkı sunan ve uluslararası enerji piyasalarına sürdürülebilirlik kazandıran stratejik bir proje, Karadeniz'in derinliklerine  atılmış tarihi bir imza. Proje, ülkemizin ve Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak biz vizyon projesi."

Dönmez, projeyle yıllık yaklaşık 31,5 milyar metreküp doğal gazın  taşınacağına dikkati çekerek, bunun 15,75 milyar metreküpünün Türkiye'de kalacağını, kalan kısmının ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya gideceğini söyledi.

"KARA İNŞAATINDA MALZEMELERİN YÜZDE 98'İ YURT İÇİNDEN"

TürkAkım-1 hattı üzerinden gelecek gazın Türkiye'ye, TürkAkım-2  üzerinden gidecek gazın ise Bulgaristan sınırından Avrupa'ya aktarılacağına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Alım terminalleri, kıyı geçişi, 930 kilometrelik deniz kısmı, 70  kilometrelik birinci kara bölümü ve 140 kilometrelik ikinci kara bölümünün inşaat  çalışmaları planlanan takvimden daha önce tamamlanarak gaz akışına hazır hale  getirildi. Projenin yapımı sırasında yerli ve milli üretimin teşviki amacıyla  kara inşaatında kullanılan malzemelerin yüzde 98'i yurt içi üreticilerden temin  edildi. TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa sürede tamamlayarak  vanaları açılmaya hazır hale getirdik. TürkAkım, ülkemizi doğal gazın ilk alıcısı  konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak. Böylece siyasi  çalkantılar ve istikrarsızlıktan asgari derecede etkilenen enerji sektörüne doğru  önemli bir yol katetmiş olacağız. Yeni bir tedarik hattını daha devreye alarak  sistem esnekliğimizi de genişletmiş olacağız."

Dönmez, yaklaşık 1,5 ay önce Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın  (TANAP) da devreye alındığını anımsatarak, TürkAkım'ın faaliyete başlamasıyla  enerjide merkez ülke olma hedefine bir adım daha yaklaşıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin doğal gaz şebekesinin günlük kapasitesinin 318 milyon  metreküpe ulaştığını vurgulayan Dönmez, "Depolama tesislerimizin kapasite  artışları, TANAP ve TürkAkım'ın tam kapasite çalışmasıyla bu rakam 2021 yılında  inşallah günlük 450 milyon metreküpü aşacak." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye-Rusya enerji ortaklığının diğer önemli projesi Akkuyu  Nükleer Güç Santrali'ni de söz verdikleri şekilde devreye alacaklarını  belirterek, "Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji hikayesinin köşe taşı olan  Akkuyu, Cumhuriyetimizin 100. yılında faaliyete geçerek gurur abidelerimizden  biri olacak." ifadesini kullandı.

"TÜRKAKIM, DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da TürkAkım doğal gaz boru hattı  projesinin Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra uluslararası piyasaların gelişimi için  de çok önemli olduğunu aktardı.

TürkAkım'ın dünya tarihinin en büyük projelerinden olduğunu dile  getiren Novak, "Yoğun ve başarılı bir çalışma sayesinde, Rus ve Türk  taraflarının, özellikle Gazprom ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin  yürüttükleri çalışmalarla en kısa sürede bu projeyi hayata geçirdik ve proje  zamanından önce devreye giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, TürkAkım'ın Karadeniz'den bağlanan direkt bir hatla Türkiye'ye  doğal gazı ulaştıracağına dikkati çekerek, "Proje, sadece Türkiye'nin enerji  piyasasının değil Güney ve Güneydoğu Avrupa piyasalarının da güvenliğini  sağlayacak. TürkAkım, enerji alanındaki iş birliğimizi artırmakla kalmayacak ve  iş birliğimizi kuvvetlendirecek. Ülkelerimizi daha da yakınlaştıracak, dost  kılacak." ifadelerini kullandı.




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