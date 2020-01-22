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Bakan Pekcan, Davos`ta soruları yanıtladı

22.01.2020 14:50

Son güncelleme : 22.01.2020 14:54
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos`taki görüşmelerinde, Türkiye`de yatırım yapmayı düşünen dünya çapındaki bazı firmalardan randevu talepleri geldiğini belirterek, "General Electric`in zaten yatırımları var, onlardan talep geldi. P&G ve Alibaba`nın da görüşme talepleri var" dedi.



AA

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, televizyon kanallarının, forum  kapsamındaki görüşmeleriyle ticaret konusundaki sorularını yanıtladı.

Pekcan, ticaret savaşlarının jeopolitik gerginliklerin arttığı bu dönemde dünya ekonomisinin geleceğinin tartışılması açısından söz konusu  toplantıların çok anlamlı olduğunu belirterek, kendilerinin de bu platformları ikili görüşmeler için bir avantaj olarak gördüklerini söyledi.

Davos'ta Güney Kore Ticaret Bakanı, Malezya Ticaret ve Sanayi Bakanı,  Endonezya Ticaret Bakanı, Meksika Ekonomi Bakanı, Pakistan uluslararası  anlaşmalardan sorumlu Başbakan Başdanışmanı ile görüşeceğini ifade eden Pekcan,  yarın da Hollanda, İsviçre, Güney Afrikalı bakanlarla görüşmelerinin olacağını  bildirdi.

Pekcan, ikili ticaret için bu görüşmelerin son derece önemli olduğunu  dile getirerek, "Ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Bakanlar Toplantılarına,  panellere katılacağız. Kalkınma İçin Yatırımların Kolaylaştırılması Paneli'ne,  bakanların e-ticaret konusunda bir bildiri yayınlaması doğrultusunda düzenlenecek  panele katılacağız." diye konuştu.

Aynı zamanda Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen dünya çapındaki bazı  firmalardan randevu talepleri olduğuna dikkati çeken Pekcan, "General Electric'in  zaten yatırımları var, onlardan talep geldi. P&G ve Alibaba'nın da görüşme  talepleri var." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye'nin tam bir fırsatlar ülkesi olduğunu belirterek,  şöyle konuştu:

"Türkiye, ticaret savaşlarının olduğu bu dönemi çok iyi değerlendirdi.  İş dünyamızın ne kadar dinamik olduğunu da biz burada görmüş olduk. Türkiye'de  mevcut uluslararası yatırımcılarımız var. Bunlar Türkiye'deki potansiyeli çok  daha iyi görüp değerlendirebildikleri için yeni yeni yatırımlara giriyorlar ve  kapasite artışına gidiyorlar. Esasında bunlar uluslararası platformlarda ve kendi  ülkelerinde bir nevi Türkiye'nin elçisi de oluyorlar."

"TİCARETTE KORUMACILIK ÖNLEMİNE TABİ HACİM 10 KAT ARTTI"

Ticaret savaşlarının son dönemde artış gösterdiğini ifade eden Pekcan,  bunlar nedeniyle küresel ticari yatırımların azaldığını, belirsizliklerin  arttığını, bundan bütün dünya ekonomisinin etkilendiğini dile getirdi.

Pekcan, korumacılık önlemlerine tabi ticaret hacminin 2017'de 79  milyar dolar olduğu bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Korumacılık önlemlerine tabi ticaret hacmi Ekim 2019 itibarıyla 747  milyar dolara yükselmiş, 10 katına yakın bir artış var. Türkiye açısından  değerlendirildiğinde, 2017'deki ticaret politikaları önlemlerine tabi ihracatı  853 milyon dolar. 2018'de bu rakam 7,2 milyar dolara, 2019'da 10,8 milyar dolara  çıktı ancak dünya böyle bir trendde iken Türkiye olarak çok başarılı bir sene  geçirdik. Geçen yıl yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar ihracat  gerçekleştirdik. DTÖ'nün Eylül 2019 sonu itibarıyla açıkladığı verilere göre,  dünyada en büyük ihracatçı 50 ülkenin ihracatının ortalama yüzde 2,7 azaldığını  görüyoruz. Türkiye'de ise aynı dönemde ihracatta yüzde 2,6 artış var. Biz dünya  sıralamasında artış oranı bakımından 7'nci, değer bakımından da 5'inci sıradayız.  Bu konjonktürü pozitife çevirmek için fırsatlarımız olduğuna inanıyoruz ve iş  dünyamızla beraber bunları değerlendirmeye çalışıyoruz."

"OCAĞIN 20 GÜNÜNDE İHRACATTA YÜZDE 3 ARTIŞ"

Bakan Pekcan, ihracat için yeni pazarlar, yeni ihracatçılar ve yeni  ürünleri hedef aldıklarını, aynı zamanda da ülkenin mevcut pazarlardaki konumunu  daha da güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, "2019 ihracatının  yaklaşık yüzde 49'u Avrupa Birliği'ne (AB) gerçekleştirildi. AB'ye ihracatımız  binde 8 azalmasına rağmen, değer bazında 14,6 milyar dolar ticaret fazlası  verdik. Bir önceki sene bu 3,9 milyar dolardı. Yani AB'ye ticaret fazlamızı 3,7  kat artırdık. Bunun dışında en çok ticaret artışı yüzde 10,8 ile Kuzey Afrika'ya,  yüzde 12,4 ile diğer Afrika ülkelerine, yüzde 7,5 ile Orta Amerika ve  Karayipler'e yönelik gerçekleşti. Bu yıl da ihracata iyi bir performansla devam  edeceğiz. Ocak ayının ilk 20 gününde ihracatta yüzde 3 artış var, sonuna doğru  neler olacağını hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesine yönelik  yürütülen görüşmelere ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Aslında AB ile bizim Gümrük Birliği  Anlaşmamızın güncellenmesi biraz  gecikti. Sadece Türkiye için değil, AB için de gecikti. Artık AB'nin de  Türkiye'nin de üçüncü ülkelerle çok daha geniş kapsamlı ticaret anlaşmaları  mevcut. 2016'dan beri Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyinden yetkilendirme  bekliyor. Neden bekliyor? Bazı siyasi çekişmeler nedeniyle kimi ülkeler bu  güncellemenin başlanmasını önlüyor ama ben artık AB'nin de buna farklı gözle  bakacağını, siyasi sorunların başka mecralarda çözülmesi gerektiğini ama ekonomik  ve ticaretin önündeki engellerin bir an önce kaldırılmasının hem AB ülkeleri için  hem Türkiye için artık bir zorunluluk olduğunu görüyorum. Aralık ayında AB  Komisyonu ticaretten sorumlu Komiseri Phil Hogan ile bir araya geldik, çok  verimli, çok pozitif bir toplantı gerçekleştirdik. Kendilerinin de bizimle aynı  görüşleri paylaşıyor olmasından son derece memnun kaldık. Artık siyasi  çekişmeleri başka bir mecrada değerlendirmeli, ekonomik gelişmelere kaldığı  yerden devam etmeliyiz. 2020'de de bu konuda adım atacağımıza inanıyorum."

"ABD İLE EK VERGİLERİ TEK TARAFLI KALDIRMAMIZI KİMSE BEKLEMESİN"

ABD'nin Mart 2018'de demir-çelik ve alüminyuma yüzde 25 ve yüzde 10 ek  vergi getirdiğini, daha sonra da bunu iki katına çıkardığını anımsatan Pekcan,  mütekabiliyet gereği kendilerinin de ABD'ye bazı ürünlere DTÖ kurallarına uygun  ek vergi getirdiklerini hatırlattı.

Pekcan, ek vergi getirirken de sanayicilerin çok fazla etkilenmemesi  için özel dikkat gösterdiklerini ifade ederek, "Tütüne, viskiye, çeltiğe,  otomotive ek vergi getirirken, bunun yanında ceviz, badem, kaju fıstığına da  getirdik. ABD, getirdiği ek vergileri kaldırdığı anda biz de kaldırmaya hazırız  ama tek taraflı kaldırmamızı kimse beklemesin." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasında çok inişli-çıkışlı bir 2019 yılı yaşandığını  ancak bundan ticaret hacminin etkilenmediğini vurgulayan Pekcan, "Biz, mevcudun  korunmasından ziyade ne kadar artırabiliriz, onun çalışmasını yapıyoruz. Bizim  100 milyar dolar hedefimizle ilgili sektörel bazda yaptığımız çalışmalar, yol  haritaları, ölçek ekonomisi sektörün bakış açısını değiştirdi. Şu anda benim  Bakan Yardımcılarımdan Tuna Turagay ABD'de iş dünyasıyla beraber ve 'Fırsatları  nasıl değerlendirebiliriz' konusu üzerine çalışıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın "Çin ile ikinci aşama görüşmelerini yapacaklarını  ve tarifelerin bunun ardından kaldırılabileceği"ne yönelik sözlerine ilişkin  görüşlerinin sorulması üzerine de Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya ticareti açısından baktığımızda bu esasında olumlu bir gelişme.  Zaten ticaret savaşlarında ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerin toplamı 370  milyar dolar. Çin'in ABD'ye uyguladığı vergilerin toplam ticaret hacmi 110 milyar  dolar. Sadece Çin ile ABD'nin birbirine uyguladıkları 480 milyar dolar civarında.  Dolayısıyla bu, dünya için de yeni bir motivasyon, küresel ekonomi için pozitif  katkıları olacaktır ama biz Türkiye olarak her halükarda dezavantajı nerede  avantaja çevirebiliriz, buna çalışacağız."

"YENİ REKABET KANUNU'NDA TASLAK ÇALIŞMA HAZIR"

Bakan Pekcan, iç ticarete ilişkin sorular üzerine de yeni bir düzenleme müjdesi verdi.

Pekcan, "Rekabet Kanunu ile ilgili çalışmamızı bitirdik. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye çekilmesi açısından da çok önemli bir taslak çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz." diye konuştu.




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