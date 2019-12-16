GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan Pekcan duyurdu! İndirim yapıldı

16.12.2019 11:30

Son güncelleme : 16.12.2019 11:30
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank`ın döviz kredilerinde yeni bir faiz indirimi yaptığını belirterek, "İhracatçımızın bankası Türk Eximbank, döviz kredilerinde, vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni faiz indirimlerine gitti" ifadesini kullandı.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın kasım ayındaki 90  baz puanlık indirimden sonra döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha  yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yapılmasına karar verdiğini bildirdi.

İhracatçılara Kasım 2019 itibarıyla  40 milyar dolar finansman sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de bu desteğini daha da artırma hedefi kapsamında kredi maliyetlerindeki indirime ilaveten ihracatçılardan gelen talepler doğrultusunda vadeleri de uzattığına dikkati çeken Pekcan, bankanın yeni kredi faiz düzenlemesi ve vadeleri hakkında şu bilgileri verdi:

"İhracatçımızın bankası Türk Eximbank, döviz kredilerinde, vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni faiz indirimlerine gitti. Yapılan düzenlemeye göre, kısa vadeli kredi faizlerinde 15  baz puan indirim yapılmasına, marka kredisi faizlerinde 100 baz puan indirim yapılarak libor/euribor   yüzde 2,75'e düşürülmesine ve vadenin 3 yıldan 10 yıla  çıkarılmasına, reeskont kredisi faizlerinde tüm vadelerde 10 baz puanlık indirim  yapılarak faiz oranlarının 120 gün vadede libor/euribor   0,40'tan libor/euribor 0,30'a düşürülmesine, işletme sermayesi ve yatırım kredilerindeki faizlerde 20  ve 45 baz puan arasında indirim yapılmasına, katılım bankaları aracılığıyla  kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Döviz Kredisi için 120, 180, 360 gün olan  vadelere 540 gün seçeneği getirilmesine karar verildi."

Türk  Eximbank'ın uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası  programlarıyla ihracatçının en büyük destekçilerden biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Pekcan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belirlediğimiz hedeflerimize ulaşma yolunda ihracat dünyamıza yeni finansman imkanı sağlayacak söz konusu  düzenlemenin ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:14110.540
Değişim :  0,06% |  63,61
Açılış :  110.674  
Önceki Kapanış :  110.477  
En Yüksek
111.073 En Düşük
110.234
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUSGR 2,37 136.494.507 % 16,75  
NIBAS 7,13 1.291 % 15,00  
TSPOR 2,85 111.586.592 % 10,89  
HALKS 1,66 28.552 % 9,93  
BOLUC 4,33 19.394.415 % 9,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7934 7,8325 % 0,78  
Frank 5,9198 5,9555 % 0,62  
Riyal 1,5539 1,5617 % 0,57  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 -0,65  
Altın Gr. 277 277 1,49  
Cumhuriyet 1.830 1.847 -2,00  
Tam 1.816 1.862 -1,13  
Yarım 878 901 -0,54  
Çeyrek 440 450 -0,27  
Gümüş.Ons 17,00 17,03 0,07  
Gümüş Gr. 3,20 3,20 0,03  
B. Petrol 65,17 65,17 -0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru