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Bakan Pekcan`dan faiz indirimi müjdesi!

21.01.2020 11:31

Son güncelleme : 21.01.2020 11:31
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların Türk lirası kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirterek, "Bu kapsamda Türk Eximbank, KOBİ`lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine indirdi" ifadesini kullandı.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarının Türk Eximbank tarafından uygun vade  ve faiz imkanlarıyla karşılanmaya devam edildiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen politika faiz oranlarındaki indirimle birlikte son dönemde yurt içi piyasalarda olumlu finansal ve ekonomik atmosfer yaşandığını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde faize karşı yürütülen mücadelemize Türk Eximbank'ın desteği sürüyor. Bu çerçevede  ihracatçılarımızın Türk lirası ihracat kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gidildi. Türk lirası  ve döviz kredilerinde faiz indirimine devam eden Türk Eximbank, KOBİ'lere ve  yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk lirası  kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine indirdi. Geçtiğimiz yıl haziran  ayında yüzde 17,60 olan Türk Eximbank Türk lirası kredi faiz oranlarının yüzde  7,95 seviyesine düşmesi ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da aşağı çekecek."

Türk Eximbank'ın ihracatçılara 2019 yılında 44,1 milyar dolar finansman desteği sağladığına, 2020'de bu desteğin artarak devam edeceğine dikkati çeken Pekcan, cazip faiz oranlarının ihracatçıların rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Pekcan, söz konusu uygulamanın ihracatçılara  hayırlı olmasını diledi.




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