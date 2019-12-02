Bakan Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi













AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.İç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9’luk büyüme yakalandığını belirten Varank "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.