GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi

02.12.2019 13:46

Son güncelleme : 02.12.2019 13:46
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iç talepteki canlanmayla GSYH`de 3`üncü çeyrekte yüzde 0,9`luk büyümenin yakalandığını kaydetti.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9’luk büyüme yakalandığını belirten Varank "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:30107.856
Değişim :  0,89% |  952,43
Açılış :  107.350  
Önceki Kapanış :  106.904  
En Yüksek
107.885 En Düşük
107.318
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,18 249.985.540 % 15,96  
IHGZT 4,86 2.436.226 % 13,55  
RHEAG 1,05 16.514.064 % 10,53  
DOGUB 2,04 24.118.450 % 10,27  
BALAT 0,44 149.613 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4042 7,4414 % -0,13  
Frank 5,7345 5,7690 % 0,15  
Riyal 1,5309 1,5386 % 0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.456 1.457 -10,00  
Altın Gr. 270 270 -1,34  
Cumhuriyet 1.788 1.815 -5,00  
Tam 1.781 1.826 -6,76  
Yarım 861 883 -3,27  
Çeyrek 432 442 -1,63  
Gümüş.Ons 16,84 16,87 -0,17  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,03  
B. Petrol 61,92 61,92 1,43  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru