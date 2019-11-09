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Bakan Varank: Kurda istikrarı yakaladık

09.11.2019 12:17

Son güncelleme : 09.11.2019 12:17
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı elbette hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz. Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık" dedi.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" istişare ve değerlendirme toplantısında, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, Malatya'da dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı  deposunu kurduklarını belirten Varank, 13 milyon avroluk bu yatırımın kuru kayısıda avantaj sağlayacağını söyledi.

Bakanlık olarak, sanayinin nabzını tutmayı, sanayicinin karşılaştığı  risk ve fırsatları bire bir değerlendirmeyi ve yapıcı çözüm önerileri getirmeyi en temel öncelikleri arasına aldıklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da böyle devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi  ile birlikte reel sektörü ve imalat sektörünü ilgilendiren hususlar bakanlığımızın şemsiyesi altına toplandı. Fikirden ürüne varıncaya dek her  aşamayla ilgili desteklerimiz var. Üretimi, yatırımı ve istihdamı teşvik etmek  adına, imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçtiğimiz aylarda 2023 Sanayi ve  Teknoloji Stratejimizi açıkladık. İddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı elbette hak  ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz. Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve teknoloji  liderliğinde bir rotayı hep beraber takip edeceğiz. Bu yolda Milli Teknoloji  Hamlesi yönümüzü belirleyecek. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm,  girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla  hedeflerimize teker teker ulaşacağız."

"Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde  vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz." diyen Varank, bu sürecin başarısında sanayici ve iş adamlarının desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bakan Varank, sanayicilerin yatırıma, üretime ve istihdama çok daha  güçlü bir şekilde asılmaları gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik bağımsızlığımızın yolu da aslında buradan geçiyor. Reel  sektörümüzü üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış benzersiz  politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan  biri. Programla birlikte, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve  kabiliyetlerle üretilmesini amaçlıyoruz. Bunun için odak sektörleri, bu  sektörlerdeki öncelikli ürünleri belirledik. Program dahilinde, hem alıcıyı hem  de üreticiyi aynı anda teşvik ederek, tüm desteklerimizi bütüncül bir anlayışla  yöneteceğiz. Stratejik ya da proje bazlı yatırım teşviklerimiz girişimcilerin  hizmetinde olacak. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Başvuruları  22 Kasım'a kadar almaya devam edeceğiz. Sonraki aşamada diğer öncelikli sektörler  ve ürün grupları için de çağrılara çıkacağız. Oldukça heyecan verici bu programın  gelin sizler de bir parçası olun, başvurunuzu yapın."

"KURDA İSTİKRARI YAKALADIK"

Bakan Varank, sanayici ve iş adamlarının hem ülke ekonomisine hem de  kendi potansiyellerine daha güçlü bir şekilde güvenmeleri gerektiğini  vurgulayarak, "Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyon düşüyor,  kurda istikrarı yakaladık. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranları artıyor.  Bankalar reel sektöre kredi verme konusunda daha hazır. İçerdeki bu ortam, yurt  dışına da yansımış durumda. Uluslararası kuruluşlar ülkemiz hakkındaki büyüme  tahminlerini tek tek yukarı yönlü revize ediyorlar. Dünya Bankasının İş Yapma  Kolaylığı Endeksi'nde üst üste 2 senedir üst sıralara doğru tırmanıyoruz.  Ekonomimiz günden güne inşallah sizlerin de yatırım iştahıyla daha da güçlenecek.  Bu noktada Malatya'dan da beklentimiz çok büyük." dedi.

"MALATYA DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE SANAYİNİN PARLAYAN YILDIZI"

Malatya'nın Doğu Anadolu Bölgesi'nde sanayinin parlayan yıldızı  olduğunu dile getiren Varank, kentin gıda, tekstil, makine, yapı ürünleri ve  mobilya imalatında güçlü kapasiteye sahip olduğunu, kent ihracatının yılın 10  ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 arttığını söyledi.

Varank, Malatya'nın, neredeyse her sektörde ihracat yapılabilen bir  sanayi altyapısı bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tabii bu altyapının gelişmesinde sunduğumuz desteklerin de büyük  katkısı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bugüne kadar Malatya'da 7 milyar liralık  sabit yatırımı teşvik edip, 24 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık.  Girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda 6 bine yakın KOBİ, KOSGEB'ten  faydalanıyor. KOSGEB'in girişimcilik destek programlarından yararlanan ya da  yararlanmak isteyen girişimcilerimiz için 50 bin lira üst limitli yeni bir kredi  programını yakın zamanda başlattık. Buna göre, 50 bin liraya kadar aldığınız  kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Böylelikle, işletme  sermayenize ek bir katkı sağlayacağız. Bu programa başvurular sürekli açık,  Malatyalı girişimcilerimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelerini  temenni ediyorum."

Varank, Malatya'nın inovasyon alanında da önemli adımlar attığını,  bakanlıklarınca desteklenen teknoparkta doluluk oranının yüzde 95 olduğunu dile  getirdi.

Kentin tekstil ve makine alanında inovatif çözümlere odaklanmış Ar-Ge  merkezlerine ev sahipliği yaptığını söyleyen Varank, "Çok hızlı bir teknolojik  dönüşüm çağından geçiyoruz. Özellikle imalat sanayindeki işletmelerimizin buna  hazırlıklı olması gerekiyor. Kayısının el değmeden işlenip paketlendiği,  kükürtlemeden kurutmaya tüm süreçlerinin bir arada yapılabileceği Model Kayısı  Fabrikası Projesi'ni de hayata geçireceğiz. Fizibilite çalışmaları tamamlandıktan  sonra bu projelerle ilgili ilimize yaklaşık 10 milyon liralık kaynak aktarmayı  planlıyoruz." dedi.

"PEK ÇOK ARTILARIMIZ VAR"

Varank, Türkiye'nin ciddi potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bizi  diğer ülkelerden ayıran pek çok artılarımız var. Genç ve eğitimli nüfusumuz,  değişime ayak uydurabilen sanayimiz ve eşsiz coğrafyamız bunlardan sadece  birkaçı. Sizlerin tüm bu artıları en iyi şekilde değerlendireceğine olan inancım  tam. Memleketimizi aydınlık bir gelecek bekliyor. İnşallah hep birlikte  Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Katılımcılardan, sanayi sicil sistemine kayıt olmaları ve işletme  cetvellerini her yıl bakanlığa eksiksiz bir şekilde iletmelerini isteyen Bakan  Varank, şunları kaydetti:

"Bu sizlere ciddi avantajlar getiren bir uygulama. Sisteme girmenizle  birlikte KDV tecil-terkin işlemlerinden faydalanıyorsunuz. TRT payı  ödemiyorsunuz. Yerli malı belgesi almak için de sanayi sicil sistemine kayıt  olmak mecburiyeti var. Yerli malı belgeniz olduğunda kamu ihalelerinde yerli  lehine yüzde 15 fiyat avantajından faydalanmak mümkün oluyor. Dolayısıyla eğer  aranızda sisteme girmemiş olanlar ya da güncelleme yapmamış olanlar varsa,  ellerini çabuk tutsunlar."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.




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