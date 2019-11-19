GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan Varank`tan KOBİ`lere faiz indirimi müjdesi

19.11.2019 11:39

Son güncelleme : 19.11.2019 11:39
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ`lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB`in bankalarla yaptığı protokolde firmalar lehine değişikliğe gittiklerini belirterek, "KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı`nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı" dedi.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da gerçekleştirilen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'ndeki konuşmasında, küresel  rekabette ayakta kalabilmek için teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi olunması gerektiğini söyledi.

Teknolojiyi üretmek için iyi işleyen bir Ar-Ge ve yenilik  ekosisteminin gerekliliğine dikkati çeken Varank, "17 sene boyunca, bilime ve  teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımları sayesinde güçlü bir ekosistem inşa  ettik. 200'ü aşkın üniversite, bin 500'ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84  Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacı bu ekosistemin temel  aktörleri. Bu aktörler aynı zamanda, milli teknoloji hamlemizin de vazgeçilmez  paydaşları." diye konuştu.

700'YE YAKIN KOBİ 220 MİLYON LİRALIK KAYNAKTAN YARARLANDI

Varank, Bakanlığın ilgili kuruluşu KOSGEB aracılığıyla da KOBİ'lerde  Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması için çeşitli  programlar yürüttüklerine dikkati çekerek bu yıl 700'e yakın KOBİ'nin farklı  programlar aracılığıyla 220 milyon liralık kaynaktan faydalandığını dile  getirdi.

Kredi Garanti Fonu ile imzaladıkları protokolle KOBİ Finansman Destek  Programı'nı devreye aldıklarını hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

"Bu yeni programda, KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden yararlanan  ya da yararlanmayı planlayan geleneksel girişimcilere 50 bin liraya kadar,  stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere de 500 bin liraya kadar kredi  finansman desteği sağlıyoruz. Finansal piyasalardaki son dönem eğilimleri ve  ekonomideki canlanmayı da dikkate alarak KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişimi  için KOSGEB'in bankalarla yaptığı protokolde firmalarımızın lehine değişikliğe  gittik. KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı'nda  faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı.  Kredi kullanan KOBİ'ler, bu revizyonla birlikte artık 15 bin liraya kadar daha az  maliyetli finansman kullanabilecekler."

5 YILDAKİ PROJELERE 3,5 MİLYAR LİRALIK HİBE

Varank, bilgiyi ticarileştirilebilir yüksek katma değerli ürün ve  teknolojilere dönüştürmek için sağlanan desteklere değinerek yüksek teknolojiye  yatırım yapan girişimcilere yüksek yoğunluklu yatırım teşvikleri verildiğini dile  getirdi.

Firmaları, proje esaslı araştırma ve teknoloji geliştirmeye teşvik  ettiklerini, böylece hem kendi aralarında hem de üniversitelerle iş birliği  geliştirmelerini sağladıklarını kaydeden Varank, "Son 5 yılda, 7 bin 500 firma ve  üniversitenin 9 binin üzerindeki projesine yaklaşık 3,5 milyar lira hibe verdik.  Kendi firmalarını kuran bin 112 girişimciye Tekno-Girişim Sermaye Desteği  Programıyla (BiGG) 194 milyon lira kaynak kullandırdık." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN AB'NİN ARAŞTIRMA FONLARINA AKTARDIĞI PARALAR

Varank, Avrupa Komisyonu ile yürütülen müzakereler sonucunda tarihi  bir kararın da alınmasını sağladıklarına işaret ederek, Türkiye'nin, AB'nin  araştırma ve inovasyon çerçeve programlarına TÜBİTAK koordinasyonunda katılım  sağladığını hatırlattı.

Türkiye'nin programdaki havuz sistemine her yıl belli bir miktarda  katkıda bulunduğunu ancak katma değeri yüksek olmasına rağmen bazen bütçe kısıtı  sebebiyle bu fonlardan istenilen seviyede faydalanılamadığına dikkati çeken  Varank, TÜBİTAK'ın konuyla ilgili yoğun müzakereler yürüttüğünü bildirdi.

Varank, "Bundan böyle havuza koyduğumuz para, sadece ülkemizden  yapılan başvurular için kullanılacak. Avrupa Komisyonu, ilk defa bu yönde bir  karara imza attı. Önümüzdeki sene 80 milyon avroya yakın bir kaynağı özel  sektörümüz ve akademisyenlerimizin talepleri doğrultusunda kullandıracağız." diye  konuştu.

AR-GE MERKEZLERİ VE TEKNOPARKLARA ÖZEL PORTAL

Varank, Bakanlık olarak vizyoner bir proje üzerinde çalışmaya  başladıklarını belirterek, Ar-Ge merkezleri ve teknoparklar arasındaki eşgüdümü  ve farkındalığı artırmak için internet portalı kurduklarını kaydetti.

Teknoparklardaki 5 binin üzerindeki firmayla bin 500'ün üzerindeki  Ar-Ge ve tasarım merkezinin birbirinden haberdar olmasını amaçladıklarının altını  çizen Varank, "Bu portal, firmalarımızın onay verdiği ölçüde, kim, nerede, ne  yapıyor sorularına cevap verecek şekilde tasarlanıyor. Bu sayede benzer projeleri  çalışan firmaları bir araya getirerek, zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacak,  ekosisteme yeni girmek isteyen firmaların olası piyasa boşluklarını görmelerini  de mümkün hale getireceğiz." dedi.

ENVANTER LİSTESİ YAPMAMIŞ KURUMLARA ÇAĞRI

Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Portalı'nın kurulması için de çalıştıklarını dile getiren Varank, üniversiteler, araştırma altyapıları, TÜBİTAK  ve Türk Standardları Enstitüsü bünyesindeki laboratuvarları ve envanteri  listeleyerek sanayinin kullanımına açmak istediklerini, bu sayede kaynak  israfının ve mükerrer yatırımın önüne geçileceğini ifade etti.

Varank, 4 bine yakın laboratuvarı veri girişi için  yetkilendirdiklerini belirterek 2 bin civarında test kabiliyeti tanımlaması  yapıldığını, 4 bini aşkın cihazın kaydedildiğini söyledi.

Envanter listesi yapmamış kurumlara da çağrıda bulunan Varank, bu  kurumlardan listelerini en kısa sürede tamamlamalarını istedi.

"TEKNOLOJİ KAPASİTESİNİ ARTIRACAK TÜM AKTÖRLERLE BİR ARAYA GELDİK"

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit de milli teknoloji hamlesi  çerçevesinde teknoloji kapasitesini artıracak tüm aktörlerle bir araya  geldiklerini söyledi.

Çalışmalarında aktörlerin görüşlerini önemsediklerini ifade eden  Macit, "Bu amaçla son 1 yılda tüm teknoparklarımızla birkaç defa  bir araya  geldik Ar-Ge merkezlerimizin büyük bir kısmıyla da bir araya geliyoruz. Bundan  sonra hem süreçleri yalınlaştırabilmek hem de sizlerin iş ve işlemlerine kolaylık  sağlayabilmek için sizlerden gelecek yeni bildirimlere göre süreçleri yeniden  revize etmek istiyoruz." diye konuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:24106.873
Değişim :  0,02% |  26,61
Açılış :  107.197  
Önceki Kapanış :  106.846  
En Yüksek
107.278 En Düşük
106.634
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 1,81 8.004.691 % 14,56  
OYLUM 4,11 7.375.387 % 13,85  
YUNSA 7,86 51.431.503 % 11,49  
HURGZ 1,40 89.171.016 % 10,24  
EGCYH 0,11 4.500 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4000 7,4371 % -0,15  
Frank 5,7638 5,7985 % -0,34  
Riyal 1,5234 1,5310 % -0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 -3,05  
Altın Gr. 271 271 -0,86  
Cumhuriyet 1.798 1.825 -3,00  
Tam 1.790 1.835 -2,77  
Yarım 865 888 -1,34  
Çeyrek 434 444 -0,67  
Gümüş.Ons 17,08 17,10 0,05  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 62,27 62,27 -0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru