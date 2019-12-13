Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminde ekimde yıllık bazda yüzde 3,8`lik bir büyüme gerçekleştiğini belirterek, sağlanan desteklerle sanayicinin yanında olduklarını bildirdi.
Bakan Varank`tan sanayi üretimi değerlendirmesi
13.12.2019 11:22
Son güncelleme : 13.12.2019 11:26
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından TÜİK tarafından bugün açıklanan ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi istatistiklerine ilişkin, "Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Ekim ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,8'lik bir büyüme gerçekleşti. Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans bu artışta etkili oldu. Desteklerimizle sanayicimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
11:11110.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 750,64
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
11:115,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,7790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
11:116,4731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
11:11273,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 273,47
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
273,81
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,35
|126.791.079
|% 13,18
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|EMNIS
|1,96
|44.298
|% 9,50
|
|BALAT
|0,58
|63.272
|% 9,43
|
|USAK
|1,86
|15.857.915
|% -11,00
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|GLRYH
|2,19
|3.574.607
|% -5,60
|
|DOAS
|10,62
|28.419.498
|% -5,43
|
|ETYAT
|1,43
|8.689.106
|% -4,67
|
|THYAO
|14,14
|375.892.859
|% 0,57
|
|ASELS
|19,68
|143.279.571
|% 0,77
|
|TIRE
|3,35
|126.791.079
|% 13,18
|
|KRDMD
|2,45
|122.187.621
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|108.813.931
|% 0,82
|
|KRDMD
|2,45
|122.187.621
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|108.813.931
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,51
|62.722.013
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,38
|56.687.777
|% 4,55
|
|TIRE
|3,35
|126.791.079
|% 13,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7425
|7,7814
|% 1,75
|
|Frank
|5,8563
|5,8916
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5373
|1,5450
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|0,58
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,47
|