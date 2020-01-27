Bakır fiyatlarında virüs etkisi!

BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7446
|7,7835
|% -0,03
|Frank
|6,1024
|6,1392
|% 0,12
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% 0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|6,91
|Altın Gr.
|302
|302
|1,78
|Cumhuriyet
|1.990
|2.007
|3,00
|Tam
|1.976
|2.025
|17,61
|Yarım
|955
|980
|8,52
|Çeyrek
|479
|490
|4,26
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,07
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,02
|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-1,42
Seans Raporu
- 17:59GARFA Yüzde -3.97 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 358 adet işlem
- 17:58ULUUN Yüzde -5.11 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 664, 767 adet işlem
- 17:57MZHLD Yüzde -3.19 oranında düşüşle 15.49 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 158 adet işlem
- 17:56XU100 Endeks 122, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 11, 139.00 milyon TL de
- 17:56MTRYO Yüzde -5.31 oranında düşüşle 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 521 adet işlem