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Bakır fiyatlarında virüs etkisi!

27.01.2020 08:57

Son güncelleme : 27.01.2020 08:57
Bakır fiyatları, 8 haftanın en düşük seviyesine yaklaştı.



FOREKS

Londra'da bakır fiyatları, Çin'de virüs nedeniyle ölümlerin 80'e ulaşmasıyla 8 haftanın en düşük seviyesine yaklaştı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli bakır, % 1,9 düşerek 5.812 dolar/tona indi ve 4 Aralık 2019'dan beri en düşük seviyesine geriledi. Kontrat geçen hafta % 5,5 düşüşle beş yılda hızlı haftalık düşüşünü gerçekleştirdi.

Analistler ne diyor?

Analistler, piyasanın hafta sonu çok fazla riskli haberlere  tepki verdiğini belirtti. LME'de çinko % 2,2, alüminyum % 0,5 ve nikel % 0,9 düştü.





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Yarım 955 980 8,52  
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