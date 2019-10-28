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Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

28.10.2019 11:41

Son güncelleme : 28.10.2019 11:41
Kahramanmaraş`ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti`nin verdiği dosya masrafı faizinin iadesi kararına banka tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti.



AA

Merkez Onikişubat ilçesinde ev almak için 2009 yılında bir bankadan 72 ay vadeyle 38 bin 500 lira kredi çeken R.K, bir süre sonra bankanın dosya masrafını tüketici hakem heyetine başvurarak aldı.

Daha sonra bankanın kredi evrakını avukatı Serkan Özgül ile inceleyen R.K, bankanın dosya masrafı üzerinden de geri ödeyeceği parayı faizlendirdiğini tespit etti.

Bunun üzerine R.K, avukatı aracılığıyla dosya masrafı faizinin iade edilmesi için Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetine müracaat etti.

Şikayeti değerlendiren heyet, alınan faiz miktarının mağdur vatandaşa  iade edilmesine karar verdi. Banka, Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesine  başvurarak, hakem heyetinin aldığı karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, faiz miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.

"TÜKETİCİMİZ ŞU ANDA YÜZDE YÜZ HAKLI KONUMA GELDİ"

Avukat Serkan Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin kullandığı krediyle ilgili bankanın yasal olmayan dosya masrafına bile faiz uyguladığını söyledi.

Bankanın müvekkili üzerinden haksız kazanç elde ettiğini belirten  Özgül, "Müvekkilim 38 bin 500 lira ev kredisi almıştı. Bu kredi banka tarafından en başta verilirken faizlendirilmiş. Bu faizlendirmeyle, müvekkilimden aldığı  dosya masrafı da faizlendirilmiş. Araştırmalarımız neticesinde burada bankanın  dosya masrafını da faizlendirmesinin haksız olduğu kanaatine vardık. Bundan  dolayı hakem heyetine gerekli olan başvuruları yaptık." diye konuştu.

Özgül, hakem heyetinin başvurularını incelediğini ve tüketici lehine  karar vererek dosya masrafına uygulanan 855 lira 44 kuruşluk faiz miktarının iadesi kararı aldığını kaydetti.

Karar sonrasında bankanın Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itirazda bulunduğunu ancak sonucun değişmediğini aktaran Özgül, şöyle devam etti:

"Banka gerekli yasal koşullar çerçevesinde itiraz etti. Dosyayı  inceleyen yerel mahkeme tüketici lehine karar verdi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında kesin karar olduğu için herhangi bir bankanın ileride itiraz etme hakkı  da şu aşamada yok. Tüketicimiz şu anda yüzde yüz haklı konuma geldi. Bankanın haksız olarak aldığı tahsilatı geri almış olduk. Tüketicilerin almış oldukları  kredilerden dolayı kendilerinden bu şekilde faizlendirilen bir tutar varsa, bunu  10 yıl içerisinde geri alma hakları var. Avukatlara gidebilecekleri gibi bizzat  tüketici hakem heyetine de başvuru yaparak ücretin iadesini talep edebilir."

Özgül, bu tür kararların emsal niteliği taşıdığını vurgulayarak,  "Mahkemeler de bundan sonra bu şekilde emsal nitelikli kararlar verecektir. Tamamıyla bankaların haksız kazanç sağlamasını engellemek için böyle bir yola  girilmiştir." dedi.




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