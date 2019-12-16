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Bankacılık sektörü 2020 için güçlü sinyal veriyor

16.12.2019 13:01

Son güncelleme : 16.12.2019 13:01
KPMG Türkiye`nin "Sektörel Bakış 2020-Bankacılık" raporuna göre, 2018-2019 dönemindeki sarsıntıdan büyük hasar almadan çıkan ve sınavını başarıyla veren bankacılık sektörü 2020 için güçlü sinyaller veriyor.



AA

KPMG Türkiye'nin yayımladığı rapora göre, sektörün bu yıl odağı, güçlü aktif kalitesini korumak olacak.

Eylül 2019 itibarıyla sektörde 51 banka faaliyet gösteriyor. Personel sayısı hem teknolojik gelişmelerin hem de etkin maliyet yönetiminin sonucu azalıyor.

Eylül 2018'de 207 bin 870 olan yurt içi personel sayısı Eylül 2019'da 204 bin 374 kişiye geriledi. Bankalar bu dönemde yurt içinde 158 şube kapatırken yurt dışında 3 şube açtı.

"BANKALAR DIŞ FONLAMA KAYNAKLARINA ERİŞİM KONUSUNDA DAHA RAHAT KONUMDA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Finansal Hizmetler  Sektör Lideri Kerem Vardar, şunları kaydetti:

"Zorlu geçen 2018'in ardından ikinci yarısı itibarıyla dengelenme  sürecinin hız kazandığı 2019 yılında bankalar dış fonlama kaynaklarına erişim  konusunda daha rahat konumdalar. 2018 yılına kıyasla yaklaşık 50 baz puan daha az  maliyetle yenilenmeye başlayan sendikasyon kredileri, bu iyileşme sürecinin en  önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bankacılık sektörü, doğası gereği ekonomik faaliyetlerin canlanması  noktasında kritik bir rol oynadığından; buradaki koşulların iyileşmesi ülke  ekonomisi genelindeki toparlanmanın temel taşlarından biri olarak  belirginleşiyor."

Vardar, sektörün güçlü sermaye yapısını ve kriz yönetimi konusundaki  başarısını bir kez daha kanıtladığına dikkati çekerek, "2018-2019 sınavını  başarıyla atlatan sektörün 2020 yılının ana odağı aktif kalitesinin korunması  olacak. Diğer yandan, risk iştahının tekrar artmaya başlaması ile birlikte  ekonomik aktivitenin, ertelenen talepleri de karşılayacak şekilde desteklenmesi  karlılığa önemli katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, "2020 Sektörel Bakış-Bankacılık"  raporundan öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

"Dünya genelindeki enflasyon, istihdam görüntüsü ve küresel resesyon  yorumları arasında Türkiye’de 2018’in ardından atılan adımlarla 2019 yılında  beklenen daralma, yıl başındaki negatif büyüme öngörülerinden uzaklaşarak sınırlı  kaldı. Türkiye ekonomisi, yıl içinde yaşanan politik gerilimler ve Barış Pınarı  Harekatı'nın ardından oluşan uluslararası baskıya rağmen, beklenenden daha iyi  bir performans gösterdi.

2019'da resesyondan çıkan ve dengelenme adımlarına devam eden  ekonominin maruz kaldığı riskler azalmamakla birlikte, kırılganlığının azaldığı  gözleniyor. Küresel bankacılık sektörü, hem dışarıdan gelen değişimlere hem de  rekabet koşullarına uyum sağlamaya çalışırken Türkiye’de de sektör küresel  trendleri takip etmenin yanı sıra aktif kalitesini korumak için de önemli bir  performans gösterdi."

AKTİF BÜYÜKLÜK KORUNDU

2018 yılında oluşan hasarın etkileri devam ederken yıl boyunca yaşanan  iç ve dış kaynaklı belirsizlikler sebebiyle zorlanan bankacılık sektörü 2019  üçüncü çeyrek sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü aynı seviyede tutmuş görünüyor.  Reel anlamda küçülmeye işaret eden bu veriye göre Türk bankacılık sektörünün  toplam aktifleri 4 trilyon 273 milyar TL'ye ulaştı.

Yılbaşından bu yana yüzde 16 büyüyen sektör mevduat stoku, Eylül 2019  itibarıyla toplamda 2 trilyon 362 milyar TL'ye ulaştı. TL'deki yüksek mevduat  getirilerine rağmen bu dönemde TL mevduat hacmi yüzde 9, yabancı para mevduatlar  ise yüzde 22 arttı. Büyütülmesi arzulanan kıymetli maden mevduatlarında ise  grafik yükseldi ve 66,4 milyar TL'ye ulaşan hacimle yüzde 61'lik artış görüldü.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR KRİTİK ÖNEMDE

Bankacılık sektöründe kredi artış hızının yavaşlaması ve ekonomik aktivitedeki durgunluk sürdüğünden takipteki alacaklarda geçen yıl başlayan hızlanma 2019 yılında da devam etti.

BDDK da sektörün takipteki alacak oranının yıl sonunda yüzde 6  seviyelerine ulaşabileceğini duyurdu. Ancak sektörün bu konudaki ihtiyatlı  yaklaşımı, bankaların ayırdığı karşılıkların önemli ölçüde artışından  görülebiliyor.

Bankacılık sektörü 2019 yılının 9 ayında 36 milyar TL seviyesinde kar  etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13'lük azalışa işaret  ediyor.

2018'de düşme trendine giren sermaye yeterliliği standart rasyosu ve  çekirdek sermaye yeterlilik oranları 2019 itibarıyla tekrar yükselmeye başladı.

2018 sonunda yüzde 17,7 olan bankacılık sektörü standart sermaye oranı  eylül sonunda yüzde 18,4'e yükselirken, çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde  14,2 olarak gerçekleşti. Sektörün tarihi zirvelerde bulunduğu sermaye yeterlilik  rasyosu, halen yüksek olan güven algısını daha da destekleyen en önemli  unsurlardan.

TÜRK BANKALARI, DİJİTAL ŞAMPİYONLAR ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Dijital dönüşüm, Türk ekonomisinin amiral gemisi olan bankacılık sektörünün gündeminde en üst sırada yer alıyor. Türk bankaları pek çok alanda  "dijital şampiyonlar" arasında gösteriliyor.

Bankalar, yatırım harcamalarına ve bütçelerinin giderek daha büyük  kısımlarını dijital mecralarını geliştirmek için tahsis etmeye devam ediyor. Bu  durum, iştahın büyüklüğünü ve bu alandaki büyümenin kısa vadede  yavaşlamayacağının kanıtı niteliğinde.

Türkiye'de "dijital bankacılığı" sadece "geliştirilmiş internet  bankacılığı" gibi görmemek gerekiyor. Bankaların iç süreçlerini otomatik hale  getirerek operasyonel giderlerini optimize etmesi mümkün.

Diğer yandan veri analitiği araçlarını kullanarak müşterilerine daha  iyi temas etmeyi hedefleyen finansal kurumlar orta vadede çok önemli avantajlar  elde edecekler.

Rapora göre, bankacılık sektöründe 2020'de şunların olması bekleniyor:

"Toparlanma süreci hız kazanacak. Bankalar bir yandan bilançolarındaki  varlıkların kalitesini korumaya ve takipteki alacaklarını yönetmeye diğer yandan  karşılaşacakları talebi karşılayarak büyüme sürecine odaklanacaklar. Fonlama anlamında hem alternatifleri hem de maliyetleri iyileşecek. Bu tabloda tekrar  büyüme kanalına girecekler. Uzun süredir yatırım yaptıkları dijitalleşme ve operasyonel süreç optimizasyonuna odaklanmaya devam edecekler."




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