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Bankacılık sektörünün aktifleri büyüdü

30.10.2019 15:20

Son güncelleme : 30.10.2019 15:20
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla yüzde 10,5 artışla 4 trilyon 272 milyar 769 milyon lira oldu.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, eylül ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün  Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, eylül sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 272 milyar 769 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 405 milyar 344 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 532 milyar 175 milyon lira, menkul değerler 608 milyar 252 milyon lira oldu. 2018 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 10,5, menkul değerler toplamı yüzde 27,3 ve krediler toplamı da yüzde 5,8 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,96 oldu. 

SEKTÖRÜN NET KARI 36 MİLYAR 152 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, eylülde, 2018 sonuna göre yüzde 16 artarak 2 trilyon 361 milyar 969 milyon liraya yükseldi.

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 10,4 artarak 466 milyar 50 milyon liraya ulaştı.

Eylül 2019 döneminde sektörün dönem net karı 36 milyar 152 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 18,44 seviyesinde gerçekleşti.




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