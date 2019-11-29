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Bankacılık sektörünün aktifleri büyüdü

29.11.2019 15:18

Son güncelleme : 29.11.2019 15:18
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ekim sonu itibarıyla yüzde 11,8 artışla 4 trilyon 322 milyar 164 milyon lira oldu.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, ekim ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün  Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ekim sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 322 milyar 164 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı  2018 sonuna göre 454 milyar 739 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 563  milyar 450 milyon lira, menkul değerler 621 milyar 898 milyon lira oldu. 2018  sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 11,8, menkul değerler toplamı yüzde 30,1 ve krediler toplamı da yüzde 7,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm  oranı yüzde 5,15 oldu.

SEKTÖRÜN NET KARI 41 MİLYAR 300 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ekimde, 2018 sonuna göre yüzde 18,9 artarak 2 trilyon 420 milyar 972  milyon liraya yükseldi.

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 11,9 artarak 472 milyar 401  milyon liraya ulaştı.

Ekim 2019 döneminde sektörün dönem net karı 41 milyar 300 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 18,48 seviyesinde gerçekleşti.




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