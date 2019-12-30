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Bankacılık sektörünün aktifleri büyüdü

30.12.2019 15:09

Son güncelleme : 30.12.2019 15:09
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü kasım sonu itibarıyla yüzde 12,6 artışla 4 trilyon 355 milyar 69 milyon lira oldu.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, kasım ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün  Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, kasım sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü  4 trilyon 355 milyar 69 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı  2018 sonuna göre 487 milyar 644 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 596  milyar 592 milyon lira, menkul değerler 625 milyar 425 milyon lira oldu. 2018  sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 12,6, menkul değerler toplamı yüzde  30,9 ve krediler toplamı da yüzde 8,4 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm  oranı yüzde 5,23 oldu.  

SEKTÖRÜN NET KARI 46 MİLYAR 611 MİLYON LİRA OLDU 

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, kasımda, 2018 sonuna göre yüzde 20,5 artarak 2 trilyon 453 milyar 745  milyon liraya yükseldi.

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 14,1 artarak 481 milyar 566  milyon liraya ulaştı.

Kasım 2019 döneminde sektörün dönem net karı 46 milyar 611 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 18,63 seviyesinde  gerçekleşti.




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