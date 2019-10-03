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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

03.10.2019 16:01

Son güncelleme : 03.10.2019 16:01
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 968 milyon lira artarak 2 trilyon 532 milyar 668 milyon lira oldu.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Eylül ile biten haftada 1 milyar  968 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 530 milyar 700 milyon liradan 2 trilyon 532 milyar 668 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 7 milyar 202 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 artan  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 379 milyar 594 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ 422 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Eylül ile biten haftada 4  milyar 409 milyon lira artarak 421 milyar 784 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 186 milyar 613 milyon lirası konut, 5 milyar 757 milyon lirası taşıt  ve 229 milyar 413 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 577 milyon lira azalarak 377 milyar 941 milyon liraya geriledi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,4 artarak 113 milyar 923 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 418 milyon lirası taksitli, 63 milyar 504 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 27 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 artarak 127 milyar 502 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 84 milyar 737 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 199 milyon lira artarak 589 milyar 771 milyon liraya yükseldi.





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