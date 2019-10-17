Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 70 milyon lira artarak 2 trilyon 566 milyar 365 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
17.10.2019 14:44
Son güncelleme : 17.10.2019 14:44
AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi
hacmi 11 Ekim ile biten haftada 33 milyar 70 milyon lira
artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi
hacmi 2 trilyon 533 milyar 295 milyon liradan 2 trilyon 566 milyar 365 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 64 milyar 577 milyon lira
arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,7 yükselen bankacılık
sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 437 milyar 39 milyon lira
oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ 429 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Ekim ile biten haftada 4 milyar 130 milyon lira
artarak 429 milyar 222 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 189 milyar 18 milyon lirası konut, 5 milyar 882 milyon lirası taşıt ve 234 milyar 321 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari
kredilerin tutarı 2 milyar 836 milyon lira
artarak 384 milyar 409 milyon liraya yükseldi.
Bankaların bireysel kredi
kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalarak 112 milyar 973 milyon liraya düştü. Bireysel kredi
kartı alacaklarının 50 milyar 284 milyon lirası taksitli, 62 milyar 689 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık
sektöründe takipteki alacaklar, 11 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 3,1 artarak 136 milyar 159 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 88 milyar 206 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık
sisteminin yasal öz kaynakları 201 milyon lira
artarak 590 milyar 177 milyon liraya yükseldi.