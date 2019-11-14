Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 8 milyar 6 milyon lira artarak 2 trilyon 564 milyar 94 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
14.11.2019 14:39
Son güncelleme : 14.11.2019 14:39
AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Kasım ile biten haftada 8 milyar 6 milyon lira
artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 556 milyar 88 milyon liradan 2 trilyon 564 milyar 94 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 12 milyar 219 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 429 milyar 840 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ 441 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Kasım ile biten haftada 3 milyar 610 milyon lira artarak 440 milyar 638 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 192 milyar 602 milyon lirası konut, 6 milyar 241 milyon lirası taşıt ve 241 milyar 794 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 605 milyon lira artarak 386 milyar 427 milyon liraya çıktı.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 azalışla 112 milyar 624 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 904 milyon lirası taksitli, 61 milyar 719 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 artarak 140 milyar 101 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 89 milyar 574 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 151 milyon lira azalarak 598 milyar 666 milyon liraya geriledi.
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|
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|
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|% -1,54
|
|ISFIN
|2,73
|173.420.475
|% 2,25
|
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|3,66
|205.925.017
|% -0,81
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3791
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|% 0,34
|
|Frank
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|5,8382
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,40
|
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|Alış
|Satış
|%
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|1.469
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|272
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|
|Cumhuriyet
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|1.833
|6,00
|
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|1.843
|8,99
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|4,35
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|Çeyrek
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|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|0,13
|
|Gümüş Gr.
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|3,16
|0,03
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