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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

05.12.2019 15:15

Son güncelleme : 05.12.2019 15:15
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 19 milyar 217 milyon lira artarak 2 trilyon 593 milyar 480 milyon liraya yükseldi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Kasım ile biten haftada 19 milyar  217 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 574 milyar 263 milyon liradan 2 trilyon 593 milyar 480 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 5 milyar 367 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 452 milyar 209 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ 441 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI 

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Kasım ile biten haftada 4 milyar 118 milyon lira yükselerek 450 milyar 428 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 194 milyar 936 milyon lirası konut, 6 milyar 551 milyon lirası taşıt  ve 248 milyar 940 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 459 milyon lira artarak 388 milyar 909 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,9 artışla 116 milyar 62 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 882 milyon lirası taksitli, 64 milyar 180 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI 

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 29 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 artarak 143 milyar 574 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 92 milyar 315 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 467 milyon lira artarak 608 milyar 295 milyon liraya çıktı.




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