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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

01.11.2019 15:25

Son güncelleme : 01.11.2019 15:25
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 453 milyon lira azalarak 2 trilyon 562 milyar 750 milyon lira oldu.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Ekim ile biten haftada 453 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 563 milyar 203 milyon liradan 2 trilyon 562 milyar 750 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 3 milyar 716 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 439 milyar 45 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ 434 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI 

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Ekim ile biten haftada 3  milyar 476 milyon lira artarak 434 milyar 416 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 190 milyar 969 milyon lirası konut, 6 milyar 78 milyon lirası taşıt ve  237 milyar 368 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 838 milyon lira azalarak 383 milyar 146 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,1 artarak 112 milyar 109 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 911 milyon lirası taksitli, 61 milyar 198 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 138 milyar 44 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 88 milyar 307  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 6 milyar 220 milyon lira artarak 598 milyar 760 milyon liraya yükseldi.




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