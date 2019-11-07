GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

07.11.2019 15:21

Son güncelleme : 07.11.2019 15:21
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 6 milyar 662 milyon lira azalarak 2 trilyon 556 milyar 88 milyon lira oldu.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Kasım ile biten haftada 6 milyar 662 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 562 milyar 750 milyon liradan 2 trilyon 556 milyar 88 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 21 milyar 424 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 417 milyar 621 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ 437 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 1 Kasım ile biten haftada 2 milyar 612 milyon lira artarak 437 milyar 28 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 191 milyar 594 milyon lirası konut, 6 milyar 167 milyon lirası taşıt  ve 239 milyar 267 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 676 milyon lira artarak 383 milyar 822 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 artışla 114 milyar 457 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 928 milyon lirası taksitli, 63 milyar 529 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI 

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 1 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,9 artarak 139  milyar 284 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 89 milyar 701 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 61 milyon lira  artarak 598 milyar 821 milyon liraya yükseldi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:06102.875
Değişim :  1,71% |  1.731,52
Açılış :  101.812  
Önceki Kapanış :  101.144  
En Yüksek
102.943 En Düşük
101.812
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 15,00 14.452.149 % 20,00  
CMENT 13,10 8.992.707 % 12,35  
KLNMA 63,85 102.436.958 % 12,02  
SRVGY 6,20 2.625.798 % 9,73  
TGSAS 3,45 19.324.789 % 8,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3438 7,3806 % -0,35  
Frank 5,7666 5,8013 % -0,08  
Riyal 1,5269 1,5345 % -0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.484 -7,62  
Altın Gr. 274 274 -1,86  
Cumhuriyet 1.817 1.844 -10,00  
Tam 1.808 1.853 -11,29  
Yarım 874 896 -5,46  
Çeyrek 438 448 -2,73  
Gümüş.Ons 17,53 17,56 -0,09  
Gümüş Gr. 3,24 3,24 -0,02  
B. Petrol 62,48 62,48 0,74  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru