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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

28.11.2019 15:59

Son güncelleme : 28.11.2019 15:59
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 29,2 milyar lira azalarak 2 trilyon 504,4 milyar liraya geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası  dahil) 22 Kasım ile biten haftada 29 milyar 213 milyon 260 bin lira azalarak 2  trilyon 533 milyon 574 bin 148 liradan, 2 trilyon 504 milyar 360 milyon 888 bin  liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,24 azalışla 1 trilyon 174 milyar 222 milyon 627 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,69 gerileyerek 1 trilyon 228 milyar 478 milyon 829 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 383 milyon dolar artarak 225 milyar dolar 897 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 195 milyar 149  milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 693 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 456 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel  kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,87 artarak 428 milyar 645 milyon 838 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,08 azalışla 367 milyar 252 milyon 403 bin lira oldu. Aynı  dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,29 artarak 147 milyar 446 milyon 547 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 181 milyar 792 milyon 929 bin lirası konut, 4 milyar 559 milyon 23 bin lirası taşıt ve 242 milyar 293  milyon 886 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 22 Kasım ile biten haftada 5 milyar 850 milyon 814 bin lira azalarak 2 trilyon 481 milyar 876 milyon 409 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,38 artış gösterdi.




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