Bankacılık sisteminde mevduat artarken, krediler düşüş kaydetti.
Bankacılık sisteminde mevduat arttı
01.11.2019 14:14
Son güncelleme : 01.11.2019 14:14
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 563,2 milyar TL
olan toplam krediler 2 trilyon 562,8 milyar TL'ye geldi.
Tüketici kredileri 429,2 milyar TL'den 434,4 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi
kartları 113 milyar TL'den 112,1 milyar TL'ye geriledi.
Aynı hafta mevduat 2 trilyon 435 milyar TL'den 2 trilyon 439 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 136,2 milyar TL'den 138 milyar TL'ye çıktı.
Veriler 25 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|14,82
|40.160.411
|% 12,96
|
|ATEKS
|11,48
|1.846.613
|% 11,46
|
|ACSEL
|4,86
|12.674.418
|% 9,71
|
|BERA
|3,06
|45.004.125
|% 9,29
|
|ANELE
|2,17
|8.794.029
|% 8,50
|
|METRO
|2,32
|33.952.220
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,98
|53.302
|% -12,71
|
|BOYP
|14,65
|1.167.910
|% -8,32
|
|DOKTA
|43,88
|17.713.166
|% -7,31
|
|UMPAS
|0,39
|6.929
|% -7,14
|
|THYAO
|11,56
|341.229.046
|% -0,69
|
|FENER
|16,46
|186.557.112
|% 3,52
|
|EREGL
|6,53
|182.952.898
|% -0,15
|
|GARAN
|9,21
|137.036.209
|% 0,11
|
|TTKOM
|5,87
|135.678.713
|% 1,03
|
|IHLAS
|0,60
|48.770.984
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,45
|131.248.311
|% -3,16
|
|MEPET
|1,85
|73.089.669
|% 1,09
|
|THYAO
|11,56
|341.229.046
|% -0,69
|
|EREGL
|6,53
|182.952.898
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4030
|7,4401
|% 0,40
|
|Frank
|5,7839
|5,8188
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5240
|1,5316
|% 0,31
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-2,95
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,45
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|5,00
|
|Tam
|1.834
|1.879
|-0,42
|
|Yarım
|886
|909
|-0,20
|
|Çeyrek
|445
|455
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
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|B. Petrol
|59,73
|59,73
|0,11
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