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Bankalardan son 3 yılın en düşük 9 aylık karı

31.10.2019 11:31

Son güncelleme : 31.10.2019 11:31
Bankacılık sektörü karı 9 ayda 2018`in aynı dönemine göre yüzde 12,5 azalarak 36 milyar 152 milyon TL ile son 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.



AA

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre Türk bankacılık sektörü ocak-eylül döneminde 36 milyar 152 milyon TL net dönem karı elde etti.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırılınca karlılıktaki düşüş yüzde  12,5'e işaret etti. Böylece son üç yılın en düşük 9 aylık karı görüldü. 2017 ve 2018 yılları ocak-eylül dönemlerinde sektörün karları sırasıyla 37,2 milyar TL ve  41,3 milyar TL seviyesinde idi.

Aynı zamanda sektör, 3. çeyrekteki 11 milyar 256 milyon TL'lik karla  son 11 çeyreğin en düşük çeyreklik karını da elde etti.

Sektör eylül ayında ise 3 milyar 314 milyon TL net dönem karı elde  ederken, karlılıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 ve bir önceki aya göre  yüzde 28 azalış görüldü.

KREDİ FAİZ GELİRİ 245,2 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri,  2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttı. Eylül sonu itibarıyla 320,4 milyar  lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 255,8 milyar dolar  düzeyinde bulunuyordu. 

Bankalar yılın ocak-eylül döneminde kredilerden 245,2 milyar lira faiz  geliri sağladı. Söz konusu gelirin 46,6 milyar lirası tüketici kredilerinden,  11,1 milyar lirası kredi kartlarından, 28,2 milyar lirası taksitli ticari  kredilerden ve 159,3 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

MEVDUATA 140,6 MİLYAR TL FAİZ ÖDENDİ

Sektörün toplam faiz gideri, 9 ayda 2018'in aynı dönemine göre yüzde  39,4 artarak 206,5 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata  ödediği faiz yüzde 42,5 artışla 140,6 milyar liraya ulaştı.

Toplam faiz giderlerinin yüzde 68,1'i mevduata ve yüzde 10,7'si  bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, eylül sonu itibarıyla bir önceki yılın  aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 artarak 113,9 milyar lira oldu.

BANKACILIK HİZMET GELİRİ 36,4 MİLYAR TL OLDU

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri eylül sonu  itibarıyla 79,8 milyar liraya ulaştı. Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 9  ayda 11,9 milyar liraya yükseldi.

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir 9 ayda yüzde  40,5 artışla 36,4 milyar lirayı aştı.

Sektörün toplam faiz dışı giderleri ocak-eylül döneminde yüzde  12,5'lik artışla 93,5 milyar liraya yükseldi. Faiz dışı giderleri içinde personel  giderlerinin payı yüzde 27,2'ye çıkarken, personel gideri 9 ayda 25,5 milyar lira  oldu.




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