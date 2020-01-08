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Bankalardan tarihi kasım ayı karı

08.01.2020 12:10

Son güncelleme : 08.01.2020 12:10
Bankalar, geçen yılın kasım ayında 5 milyar 311 milyon liralık net kar ile rekor kırarken, 2019`un 11 aylık dönemde net kar 46 milyar liranın üzerine çıktı.



AA

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörünün Ocak-Kasım 2019  döneminde 41 milyar 300 lira olan net dönem karı, kasım sonu itibarıyla 46 milyar  611 milyon liraya ulaştı. Bu da sektörün kasımda 5 milyar 311 milyon liralık net  dönem karı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek kasım  ayı karını hanelerine yazdı. Bankaların kasım karı, 2018'in aynı ayına kıyasla  yüzde 12,9 artış gösterdi.

Bankacılık sektörü, 2018'in kasım ayında 4 milyar 803 milyon lira,  2017'nin aynı ayında da 4 milyar 29 milyon lira kar elde etmişti.

Öte yandan, bankaların 2018'in ocak-kasım dönemindeki 50 milyar 695  milyon liralık net karının 2019'un aynı döneminde 46 milyar 611 milyon liraya  gerilemesi, sektörün 11 aylık karının yüzde 8,1 azaldığına işaret etti.

KREDİLERDEN ALINAN FAİZ 297 MİLYAR LİRA

Verilere göre, bankaların geçen yılın 11 ayında elde ettiği toplam  faiz geliri, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 17,4 artarak 387,1 milyar lira  oldu. 2018'in aynı döneminde bu rakam 330 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, Ocak-Kasım 2019 döneminde kredilerden 297 milyar lira faiz  geliri sağladı. Söz konusu gelirin 57,8 milyar lirası tüketici kredilerinden, 13  milyar lirası kredi kartlarından, 34,3 milyar lirası taksitli ticari kredilerden  ve 192 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

BANKALARIN MEVDUATA VERDİĞİ FAİZ TUTARI 164 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, geçen yılın 11 ayında  2018'in aynı dönemine göre yüzde 22,5 artarak 241,8 milyar liraya yükseldi. Söz  konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı, yüzde 22,4 artışla 164  milyar liranın üzerine çıktı.

Toplam faiz giderlerinin yüzde 68'i mevduata ve yüzde 11'i bankalara  verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, kasım sonu itibarıyla bir önceki yılın  aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak 145,3 milyar lira oldu.

BANKACILIK HİZMET GELİRİ 45 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, kasım sonu  itibarıyla 95,8 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan  kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15,2 oldu. Ücret ve  komisyonlardan elde edilen gelir, 2018'in kasım sonuna göre yüzde 39,3 artarak  14,5 milyar liraya çıktı.

Ocak-Kasım 2019 döneminde nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve  komisyonların tutarı 7,1 milyar lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların  tutarı da 7,4 milyar lira olarak hesaplandı.

Bankaların, verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ise 2019'un  11 ayında 45 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin  toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 47'ye ulaştı.

PERSONEL GİDERİ 11 AYDA 31,3 MİLYAR LİRA OLDU

Bankaların toplam faiz dışı giderleri, kasım sonunda 2018'in aynı  dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 114,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu dönemde faiz dışı giderlerin yaklaşık yüzde 28'i personel  giderlerinden oluştu. Personel gideri, kasım sonunda 2018'in aynı dönemine göre  yüzde 23,6 artışla 25,3 milyar liradan 31,3 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörü, 2018 yılın 11 ayında sermaye piyasası işlemlerinden 29 milyar lira kar sağlarken, 2019'un aynı döneminde 19,4 milyar lira zarar etti.




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