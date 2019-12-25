Başvuru yapıldı! Yapı Kredi bankası artık...















Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin %81.9’u Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ye ait hisselerinin, %31.92674’lik kısmının UniCredit S.p.A.’e ve %9,02323’lik kısmının Koç Holding A.Ş.’ye satılması ve UniCredit S.p.A.’e ait Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin tamamının Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınması ile ilgili Rekabet Kurulu'na başvuruldu.