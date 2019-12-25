UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile ilgili Rekabet Kurulu`na başvurdu.
Başvuru yapıldı! Yapı Kredi bankası artık...
25.12.2019 14:27
Son güncelleme : 25.12.2019 14:35
Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin %81.9’u Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ye ait hisselerinin, %31.92674’lik kısmının UniCredit S.p.A.’e ve %9,02323’lik kısmının Koç Holding A.Ş.’ye satılması ve UniCredit S.p.A.’e ait Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin tamamının Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınması ile ilgili Rekabet Kurulu'na başvuruldu.
14:18113.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 161,70
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
14:185,9327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0172
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9273
14:186,5935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
14:18286,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,89
|Açılış
|: 286,08
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|5,29
|150.339
|% 15,00
|
|SRVGY
|7,90
|2.805.145
|% 14,99
|
|QNBFL
|111,60
|1.313.570
|% 14,99
|
|RYSAS
|3,90
|11.380.588
|% 12,07
|
|QNBFB
|36,30
|54.585.212
|% 11,01
|
|MTRYO
|7,03
|47.169
|% -6,27
|
|ISBTR
|23.999,90
|494.998
|% -5,14
|
|IEYHO
|0,60
|68.501.241
|% -4,76
|
|EKIZ
|0,61
|17.793
|% -4,69
|
|SEKUR
|5,55
|11.749.204
|% -4,15
|
|THYAO
|14,00
|240.073.412
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,53
|199.947.721
|% 3,52
|
|TMSN
|7,07
|199.488.523
|% 6,48
|
|ASELS
|19,61
|160.472.911
|% 0,00
|
|PETKM
|3,74
|131.280.940
|% -0,53
|
|TSKB
|1,15
|127.216.053
|% 2,68
|
|IEYHO
|0,60
|68.501.241
|% -4,76
|
|ALBRK
|1,44
|110.624.816
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,14
|71.013.167
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,53
|199.947.721
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6622
|7,7006
|% -0,13
|
|Frank
|6,0172
|6,0535
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.887
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|