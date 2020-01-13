BDDK`dan flaş karar! Üç aya düşürüldü...













AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan yazılı açıklamada, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 aydan 3 aya düşürülmesine karar verildiği belirtildi.