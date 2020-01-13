Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda kredi kartlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya düşürdü.
BDDK`dan flaş karar! Üç aya düşürüldü...
13.01.2020 10:18
Son güncelleme : 13.01.2020 10:43
AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan yazılı açıklamada, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 aydan 3 aya düşürülmesine karar verildiği belirtildi.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,45
|20.836.805
|% 16,00
|
|GLBMD
|2,61
|924.472
|% 14,98
|
|GYHOL
|11,40
|1.748.082
|% 14,80
|
|RYSAS
|6,32
|29.553.728
|% 10,10
|
|ROYAL
|1,54
|174.425
|% 10,00
|
|NIBAS
|4,60
|28
|% -12,71
|
|KERVN
|0,53
|132.500
|% -3,64
|
|BURVA
|11,40
|86.718
|% -2,98
|
|IHEVA
|2,80
|39
|% -2,78
|
|FMIZP
|60,35
|2.213.919
|% -2,66
|
|THYAO
|14,57
|301.006.478
|% 1,18
|
|HALKB
|6,72
|177.095.490
|% 3,86
|
|EKGYO
|1,58
|129.098.240
|% 3,95
|
|ODAS
|2,52
|99.928.575
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,80
|99.855.844
|% 4,09
|
|EKGYO
|1,58
|129.098.240
|% 3,95
|
|IEYHO
|0,73
|36.485.073
|% 5,80
|
|ODAS
|2,52
|99.928.575
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,80
|99.855.844
|% 4,09
|
|KRDMD
|2,89
|86.437.074
|% 1,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6150
|7,6532
|% -0,46
|
|Frank
|6,0062
|6,0424
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5596
|1,5674
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|-7,99
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|13,00
|
|Tam
|1.947
|1.995
|8,08
|
|Yarım
|941
|965
|3,91
|
|Çeyrek
|472
|482
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
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|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,02
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