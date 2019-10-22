GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BDDK`dan yönetmelik taslağı

22.10.2019 13:45

Son güncelleme : 22.10.2019 13:46
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nca hazırlanan bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı görüşe açıldı.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı, kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik kapsamında, genel karşılıkların, kredi riskine esas tutarın belirlenmesinde standart yaklaşımın kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının 10 binde 125'ine kadar olan kısmı, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebiliyordu.

Yönetmelikte 14 Mart 2018'de yapılan değişiklikle, Ocak 2020'den itibaren, söz konusu tutarların katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmemesine karar verilmişti.

Duyurusu bugün yapılan yönetmelik taslağı ile bu tarihin Ocak 2022'ye  ertelenmesi amaçlanıyor. Yönetmelik taslağının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Ocak 2022'den itibaren genel karşılıklar katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelik, bankalarca uyulması zorunlu olan sınırlamalarda dikkate alınacak özkaynak ve konsolide özkaynak tutarlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.




BIST USD EURO ALTIN
13:3097.817
Değişim :  0,51% |  492,72
Açılış :  97.531  
Önceki Kapanış :  97.324  
En Yüksek
98.081 En Düşük
97.268
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru