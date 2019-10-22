Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nca hazırlanan bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı görüşe açıldı.
BDDK`dan yönetmelik taslağı
22.10.2019 13:45
Son güncelleme : 22.10.2019 13:46
AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı, kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik kapsamında, genel karşılıkların, kredi
riskine esas tutarın belirlenmesinde standart yaklaşımın kullanıldığı alacakların risk
ağırlıklı tutarları toplamının 10 binde 125'ine kadar olan kısmı, katkı sermaye
hesaplamasına dahil edilebiliyordu.
Yönetmelikte 14 Mart 2018'de yapılan değişiklikle, Ocak 2020'den itibaren, söz konusu tutarların katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmemesine karar verilmişti.
Duyurusu bugün yapılan yönetmelik taslağı ile bu tarihin Ocak 2022'ye ertelenmesi amaçlanıyor. Yönetmelik taslağının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Ocak 2022'den itibaren genel karşılıklar katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmeyecek.
Bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelik, bankalarca uyulması zorunlu olan sınırlamalarda dikkate alınacak özkaynak ve konsolide özkaynak tutarlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
13:3097.817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 492,72
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.081
En Düşük
97.268
13:305,8362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0221
|Açılış
|: 5,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,8264
13:306,5042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0293
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4957
13:30279,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,38
|Açılış
|: 279,23
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
278,75