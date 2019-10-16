GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BDDK`nın bazı yetkileri Merkez Bankası`na devrediliyor

16.10.2019 17:52

Son güncelleme : 16.10.2019 17:52
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri Merkez Bankası`na devredilecek, Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.



AA

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve bazı AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından katkı payı alınabilecek kuruluşlar arasından çıkarılıyor.

Banka kartları ve kredi kartları ile ilgili olarak yürütülecek "takas  ve mahsup" faaliyetlerine ilişkin ifadeler de 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi  Kartları Kanunu'ndan çıkarılıyor.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un  2. maddesinde yer alan "Uzmanlarını" ibaresi "Uzmanları ile Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası Denetçileri ve Uzmanlarını" şeklinde değiştiriliyor.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kendi aralarındaki müşterek  ihtiyaçlarının karşılanmasını, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını,  mesleğin genel faaliyetlere uygun olarak gelişmesinin sağlanmasını, meslek  mensuplarının birbirleriyle ve ödeme hizmeti kullanıcılarıyla olan ilişkilerinde  dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınmasını, mesleki disiplin ile ahlakın  korunmasını teminen oluşturulan ve üyeliğin zorunlu kılındığı Türkiye Ödeme ve  Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.

Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin yürütülen  gözetim faaliyetleri kapsamında, gözetim faaliyetlerinin sistem işleticisi ile  birlikte sistem katılımcıları, mutabakat kuruluşu, bağlantılı diğer sistemler ile  dış hizmet sağlayıcıları gibi faaliyetleri sistemin çalışmasıyla yakından ilgili  tüm tarafları kapsaması ihtiyacını karşılamak için Merkez Bankasının gözetim  faaliyetlerinin etkinliği artılıyor.

Merkez Bankası, gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların  gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü  durumlarda anlık ve işlem bazında olmak üzere talep edebilecek.

Merkez Bankası, sistemlerin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla  sistemik öneme sahip kurulmuş ve kurulacak sistem işleticilerine hissedar  olabilecek.

Ödeme sistemleri alanındaki teminat uygulamalarına ilişkin hüküm daha  açık ve anlaşılabilir şekle getiriliyor; teminat uygulamaları bakımından Sermaye  Piyasası Kanunu'na koşut hükümlere yer veriliyor.

MERKEZ BANKASI'NA YETKİLER

BDDK'nın 6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme  Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve  yetkilerinin Merkez Bankasına devredilmesini teminen, ikincil düzenleme yapma  yetkisi Merkez Bankasına devrediliyor.

Merkez Bankasına ödeme hizmeti kapsamındaki belirli bir işlem türüne  ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı  ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da  oranlarını tespit etme, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakma yetkisi  veriliyor.

Merkez Bankası, sadece ödeme aracını çıkaranın iş yerinde, sınırlı bir  hizmet sağlayıcı ağında ya da sınırlı bir mal veya hizmet çeşidi için ödeme  aracını ihraç eden ile yapılan ticari bir anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen  mal veya hizmet alımında kullanılabilen araçlara ilişkin işlemlerin ve buna  benzer diğer işlemlerin toplam büyüklük ve etki alanı açısından, Merkez Bankası  tarafından belirlenecek seviyeye ulaşması durumunda, ödeme hizmeti olarak  değerlendirilmesine karar verebilecek.

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetleri nedeniyle taraf oldukları  hukuki ilişkileri, bu alanda oluşabilecek sorunların tespiti ve gelişim  alanlarının belirlenmesi amacıyla Merkez Bankası tarafından izlenecek.

Merkez Bankasına, faaliyetler kapsamında ödemeler alanının gelişimini  olumsuz etkileyebilecek nitelikte durum ve uygulamaların bulunduğunun tespit  edilmesi durumunda, konu ile ilgili çalışma komiteleri kurma, bu komitelerin  çalışma usul ve esaslarını ilgili tarafların görüşlerini alarak belirleme ve bu  komitelerde alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için gerekli iş ve işlemleri  yapma yetkisi veriliyor.

Merkez Bankasına, bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin ödeme  hizmeti başlatma ve hesap bilgisi sağlama faaliyetleri kapsamında başka bir ödeme  hizmeti sağlayıcısı ile paylaşılmasına ilişkin her türlü usul ve esası belirleme  yetkisi de veriliyor.

Merkez Bankası, elektronik parayı ihraç eden kuruluşun sadece kendi  mağaza ağında, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın alınmasında veya  yapılan bir anlaşma sonucunda sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön  ödemeli araçlar ile yapılan işlemlerin toplam büyüklük ve etki alanı açısından  Merkez Bankası tarafından belirlenecek belirli seviyeye ulaşması durumunda, Ödeme  ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para  Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesine karar verebilecek.

Sektör talepleri de göz önünde bulundurularak elektronik para  kuruluşlarının bankalara yatırdıkları fonların bankalarca, Merkez Bankası  nezdinde bloke edilmesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, ikincil mevzuatta  düzenlenmek üzere kanundan çıkarılıyor.

Merkez Bankasına elektronik para kuruluşlarının hangi faaliyetlerinin  kredi verme faaliyeti olarak değerlendirilmeyeceğine ilişkin yetki veriliyor.

PTT DE KAPSAMDA

BDDK’nın 6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme  Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve  yetkilerinin Merkez Bankasına devredilecek ve Merkez Bankası ödemeler alanındaki  yetkili otorite olacak.

Teklifle, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı konusundaki  düzenlemelere uyması gereken bankaların konu ile ilgili denetimlerinin de  yapılabilmesini sağlamak amacıyla Merkez Bankasına yetki verecek hükümler  ekleniyor.

PTT’nin ödemeler alanındaki faaliyetlerinin Merkez Bankası tarafından  denetlenmesi sürecini etkinleştirmek adına ödeme ve e-para kuruluşlarına ilişkin  denetim yapılması sürecinde uygulanan bazı hususlar PTT için de geçerli olacak.

Kanun kapsamında verilebilecek idari para cezasına ilişkin tutarlar  yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak güncelleniyor.

Teklifte, BDDK’nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat  Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun  kapsamındaki görev ve yetkilerinin Merkez Bankasına devredilmesi dolayısıyla, söz  konusu değişikliğe ilişkin geçiş hükümleri de düzenleniyor.




BIST USD EURO ALTIN
17:3893.572
Değişim :  -1,77% |  -1.685,55
Açılış :  93.515  
Önceki Kapanış :  95.258  
En Yüksek
94.391 En Düşük
93.094
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru