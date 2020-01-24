Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD - Meksika - Kanada Anlaşması’nı (USMCA) 29 Ocak’ta imzalayacağını açıkladı.
Beyaz Saray açıkladı! 29 Ocak’ta imzalayacak
24.01.2020 09:49
Son güncelleme : 24.01.2020 09:58
DHA
ABD Senatosu’nda Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerini alması için 89 oyla kabul edilen USMCA, resmi olarak 30 Ocak’ta uygulamaya konulacak.
Trump, hafta başında Davos Zirvesi’nde USMCA’in, “berbat NAFTA’nın yerini alır almaz ABD ihracatını artıracağını” iddia etmişti.
Ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da USMCA’in gelecek hafta Kanada parlamentosunda oylamaya sunulacağını söyledi.
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
0
En Düşük
0
18:055,9317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9375
En Düşük
5,9242
18:056,5562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5687
En Düşük
6,5503
18:05297,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,42
|Açılış
|: 297,81
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
297,32
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|14,09
|50.508.664
|% 0,00
|
|SISE
|5,24
|205.886.667
|% 0,00
|
|RYGYO
|9,00
|11.775.875
|% 0,00
|
|ASELS
|22,84
|330.939.447
|% 0,00
|
|KORDS
|14,26
|27.182.417
|% 0,00
|
|YUNSA
|14,09
|50.508.664
|% 0,00
|
|SISE
|5,24
|205.886.667
|% 0,00
|
|RYGYO
|9,00
|11.775.875
|% 0,00
|
|ASELS
|22,84
|330.939.447
|% 0,00
|
|KORDS
|14,26
|27.182.417
|% 0,00
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% 0,00
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% 0,00
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% 0,00
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% 0,00
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7663
|7,8053
|% 0,01
|
|Frank
|6,0887
|6,1253
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5765
|1,5844
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-1,37
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,30
|62,30
|0,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58ANELE
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 858, 300 adet işlem
-
17:56GARFA
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 323 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 122, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 10, 863.00 milyon TL de
-
17:55IPEKE
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 652, 907 adet işlem
-
17:54ICBCT
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 043, 129 adet işlem