Beyaz Saray açıkladı! 29 Ocak’ta imzalayacak













DHA

ABD Senatosu’nda Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerini alması için 89 oyla kabul edilen USMCA, resmi olarak 30 Ocak’ta uygulamaya konulacak.Trump, hafta başında Davos Zirvesi’nde USMCA’in, “berbat NAFTA’nın yerini alır almaz ABD ihracatını artıracağını” iddia etmişti.Ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da USMCA’in gelecek hafta Kanada parlamentosunda oylamaya sunulacağını söyledi.