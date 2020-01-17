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Bir banka daha konut kredisi faizini indirdi!

17.01.2020 14:49

Son güncelleme : 17.01.2020 15:54
ING Türkiye, konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94`e indirdiğini açıkladı.



DHA

Eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak yeni faiz oranı ile ING Türkiye konut piyasasında yaşanan hareketliliğe paralel olarak müşterilerinin bu yöndeki ihtiyaçlarında yanlarında olmayı hedefliyor. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, avantajlı faiz oranları ile müşterilerinin konut alımlarında yanlarında olabilmekten ve böylece ekonomiye katkı veriyor olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ İLE EKONOMİYE DESTEK VERİYOR OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, konut kredisinde çok avantajlı faiz oranları sunarak konut piyasasındaki canlanmaya ve böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"ING Türkiye olarak hedefimiz müşterilerimizin bir adım önde olmalarını sağlayacak şekilde mükemmel müşteri deneyimi sunmak. Bu anlayışla konut ihtiyaçlarında müşterilerimizin yanında olabildiğimiz için çok mutluyuz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz."




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