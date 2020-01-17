ING Türkiye, konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94`e indirdiğini açıkladı.
Bir banka daha konut kredisi faizini indirdi!
17.01.2020 14:49
Son güncelleme : 17.01.2020 15:54
DHA
Eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak yeni faiz oranı ile ING Türkiye konut piyasasında yaşanan hareketliliğe paralel olarak müşterilerinin bu yöndeki ihtiyaçlarında yanlarında olmayı hedefliyor. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, avantajlı faiz oranları ile müşterilerinin konut alımlarında yanlarında olabilmekten ve böylece ekonomiye katkı veriyor olmaktan mutlu
olduklarını belirtti.
FAİZ İNDİRİMİ İLE EKONOMİYE DESTEK VERİYOR OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, konut kredisinde çok avantajlı faiz oranları sunarak konut piyasasındaki canlanmaya ve böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"ING Türkiye olarak hedefimiz müşterilerimizin bir adım önde olmalarını sağlayacak şekilde mükemmel müşteri deneyimi sunmak. Bu anlayışla konut ihtiyaçlarında müşterilerimizin yanında olabildiğimiz için çok mutluyuz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz."
15:39121.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 192,14
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
15:395,8820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0251
|Açılış
|: 5,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8820
En Düşük
5,8463
15:396,5355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,5210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
15:39294,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,90
|Açılış
|: 294,52
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
294,54
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|0,63
|1.076.210
|% 5,00
|
|AKENR
|1,14
|71.667.709
|% 3,64
|
|AKCNS
|9,94
|4.252.812
|% 1,53
|
|ATAGY
|4,10
|5.495.771
|% 1,49
|
|ARCLK
|22,02
|61.696.547
|% 1,47
|
|ALKA
|6,65
|5.504.367
|% -3,76
|
|ALCAR
|63,75
|3.278.016
|% -3,34
|
|AKSUE
|14,02
|1.807.603
|% -3,31
|
|ATSYH
|1,02
|4.760
|% -2,86
|
|ALKIM
|43,86
|11.711.408
|% -1,97
|
|THYAO
|15,00
|1.498.398.698
|% -0,33
|
|KRDMD
|2,97
|515.650.444
|% -1,33
|
|PETKM
|4,02
|432.774.488
|% 0,25
|
|PGSUS
|73,45
|427.007.040
|% -2,84
|
|ODAS
|2,60
|312.463.399
|% 3,17
|
|KRDMD
|2,97
|515.650.444
|% -1,33
|
|EKGYO
|1,64
|226.770.403
|% -0,61
|
|ISGYO
|1,86
|241.750.993
|% 4,49
|
|ODAS
|2,60
|312.463.399
|% 3,17
|
|PETKM
|4,02
|432.774.488
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6488
|7,6871
|% 0,19
|
|Frank
|6,0549
|6,0914
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|4,95
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,63
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|7,00
|
|Tam
|1.939
|1.987
|11,60
|
|Yarım
|937
|961
|5,61
|
|Çeyrek
|470
|481
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|0,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:53GARFA
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 617, 956 adet işlem
-
15:52BNTAS
Yüzde 12.61 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 358, 949 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 121, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 7, 283.00 milyon TL de
-
15:50OLMIP
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 951, 468 adet işlem
-
15:49RHEAG
Yüzde 9.92 oranında artışla 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 023, 906 adet işlem