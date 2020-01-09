GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bir dönemin dev markasıydı! Satışa çıkarıldı

09.01.2020 13:35

Son güncelleme : 09.01.2020 13:35
Bir dönem Türkiye`nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç`e ait 37 marka icradan yarı fiyatına satılığa çıkacak.



İHA

Bir dönem Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve içine düştüğü mâlî krizi aşamayınca 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'in taşınır ve taşınmaz mallarının ardından şimdi de sahip olduğu markaların icra yoluyla satışı gerçekleştirilecek.



AÇIK ARTIRMADA SATIŞA ÇIKARILACAK

Şeker Piliç’e ait 795 bin TL değerindeki 37 adet marka icradan yarı fiyatı olan 372 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. 24 Ocak 2020 tarihinde saat 13.40’da Bandırma’da yapılacak olan ihale ile uzun yıllardır sektörde öncülük yapan marka yeni sahibinin olacak. İcra uzmanı Caner Çakı, bu tarz ihalelerin son yıllarda arttığını ifade ederek, “Sektöründe tanınan ve bilinen bir markanın satışı yapılacak. İhale de şirkete ait toplam 37 markanın patenti tek satış usulü ile yapılacak. Türkiye’de tanınan ve bilinen bir marka olduğunu söylemek mümkün” dedi.

Şeker Piliç’e ait 795 bin TL değerindeki 37 adet marka icradan yarı fiyatı olan 372 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:20116.801
Değişim :  3,48% |  3.924,98
Açılış :  115.236  
Önceki Kapanış :  112.876  
En Yüksek
117.056 En Düşük
115.236
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 7,54 9.091.293 % 18,93  
FMIZP 54,70 5.082.612 % 11,63  
RYSAS 4,76 35.520.669 % 11,48  
PINSU 2,31 9.060.864 % 10,00  
BRKO 0,33 170.036 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6299 7,6681 % -1,26  
Frank 6,0057 6,0419 % -0,83  
Riyal 1,5613 1,5691 % -0,70  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.546 1.546 -13,93  
Altın Gr. 292 292 -4,95  
Cumhuriyet 1.940 1.969 -62,00  
Tam 1.930 1.978 -66,26  
Yarım 933 957 -32,05  
Çeyrek 468 478 -16,02  
Gümüş.Ons 17,92 17,95 -0,19  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,50 65,50 0,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru