ABD ve Çin, 18 aydır devam eden ve küresel büyümeye zarar veren karşılıklı gümrük vergilerinde yapılan artışları durduracak birinci kademe ticaret anlaşmasını dün imzaladı.
Birinci kademe ticaret anlaşmasını imzaladılar!
16.01.2020 09:49
Son güncelleme : 16.01.2020 09:52
Çin, bu anlaşma kapsamında bazı gümrük vergilerinin kaldırılması karşılığında iki yıl boyunca ABD'den ek 200 milyar dolarlık ürün ve hizmet satın alacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile henüz çözülmemiş sorunları halletmek için daha fazla görüşmeye ihtiyaç olduğunu kabul etmesine rağmen anlaşmayı kendi yönetiminin ticaret politikası çerçevesinde ABD ekonomisi için bir kazanım olarak nitelendirdi.
Trump, "Hep beraber, geçmişte yaptığımız hataları düzeltiyoruz ve ABD'li işçiler, çiftçiler ve aileler için ekonomik adaleti ve güvenliği sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.
Çin Başbakanı Xi Jinping yazdığı mektupta anlaşmanın imzalanmasının iki ülkenin farklılıklarını diyalogla çözebileceğini ortaya koyduğunu söyledi.
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|
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|% 0,00
|
|VAKFN
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|27.498.416
|% 0,00
|
|IHLAS
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|66.939.564
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|
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