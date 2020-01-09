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BIST 100 `den yeni rekor!

09.01.2020 12:08

Son güncelleme : 09.01.2020 13:16
BIST 100`de yeni bir rekor geldi. En yüksek 117.050 seviyesini gördü. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirmişti.



AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk  yarısında yüzde 3,47 artışla 116.796,57 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3.920,52 puan artarak 116.796,57 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,57 ve holding endeksi yüzde 2,90  değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla  kazandıran bankacılık oldu.

Güne artan küresel risk iştahı ile yükselişle başlayan BIST 100  endeksi, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkilediği  bankacılık hisseleri öncülüğünde 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan  117.055,81 puanı gördü.

2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,56 ile Ağustos  2017'den beri gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, dolar/TL ise yüzde 1,2  azalışla 5,8690'a kadar düştü.

DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ 

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları  sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel  dünya borsalarında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü  ifade etti.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme  gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının,  piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası  varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları  verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.300  seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
 





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 7,35 6.252.979 % 15,93  
RYSAS 4,76 35.047.113 % 11,48  
PINSU 2,32 8.917.497 % 10,48  
FMIZP 54,00 4.558.148 % 10,20  
RYGYO 4,48 20.993.551 % 10,07  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6349 7,6732 % -1,19  
Frank 6,0108 6,0470 % -0,75  
Riyal 1,5627 1,5705 % -0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.547 1.547 -13,18  
Altın Gr. 293 293 -4,40  
Cumhuriyet 1.945 1.974 -57,00  
Tam 1.934 1.982 -62,36  
Yarım 935 959 -30,16  
Çeyrek 469 479 -15,08  
Gümüş.Ons 17,91 17,95 -0,19  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,89 65,89 0,45  
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