Çin Merkez Bankası Şangay merkezi, blockchain teknolojisinin, ticaretin finansmanı sektöründeki dengesizlik sorunlarını çözme ve ticari güvenilirlik sağlama kapsamında kullanılabileceğine dikkat çekti.
`Blockchain ticari güvenilirlik sağlıyor`
07.11.2019 13:28
Son güncelleme : 07.11.2019 13:28
DHA
Bankadan yapılan açıklamada, blockchain teknolojisiyle finansal kurumlardaki olası risklerin etkili bir şekilde azaltılabileceği ve tüccar masraflarının azaltılabileceği belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kendi dijital para
birimi üzerinde çalıştığı ve söz konusu para birimini Çin'in en yoğun alışveriş günü olan 11 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtilmişti.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de, Çin'in, "blockchain teknolojisinin oluşturduğu fırsatları yakalaması" gerektiğini söylemişti.
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