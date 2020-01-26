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Boeing 777X`in ilk deneme uçuşu yapıldı

26.01.2020 16:10

Son güncelleme : 26.01.2020 16:10
Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X`in ilk deneme uçuşu gerçekleştirildi.



AA

Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing  777X'in ilk deneme uçuşu gerçekleştirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Seattle şehri yakınından kalkış yapan  777X, 4 saatlik uçuşu başarıyla tamamladı.

Yaklaşık 77 metre uzunluğundaki uçağın, gelecek yıl hizmete girmeden  önce daha fazla denemeye tabi tutulması gerektiği belirtildi.

Boeing'in, 777 mini jumbosunun daha büyük ve randımanlı versiyonu 777X  uçağından 309 adet sattığı, her birinin liste fiyatının 442 milyon dolardan fazla  olduğu ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticileri arasında yer alan  şirket, 737 Max krizinden sonra imajını toparlamaya çalışıyor.

Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve çok sayıda insanın  yaşamını yitirdiği uçak kazaları sonrasında, 2019'da 737 Max uçaklarında sistem  hatası olduğunu kabul etmiş ve tüm 737 Max filosunun uçuşunu durdurmuştu.





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