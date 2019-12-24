GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Boeing`den tedarikçilere 737 MAX parçası sevkiyatını durdurma çağrısı

24.12.2019 15:14

Son güncelleme : 24.12.2019 15:20
ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, bütün tedarikçilerine 737 MAX modeli parçaları sevkiyatlarını, Ocak ayı ortasından itibaren bir ay boyunca durdurma çağrısı yaptı.



DHA

Boeing’den yapılan açıklamada söz konusu kararın “tedarikçilere kendi imalatlarını yönetirken onları yönlendirme” amacı taşıdığı belirtilirken, tedarikçilerin Boeing’in kendilerine sunduğu seçenekler arasında fikir belirtmeleri bekleniyor.

Tedarikçilerden gelecek olan tepkinin Boeing’in geleceğe yönelik planlarının oluşturulmasında kritik önem taşıması beklenirken, şirket söz konusu geri dönüşün “üretim yeniden başladığında herhangi bir sorumluluk temsil etmeyeceğini” savundu.

Geçen ay Boeing 737 MAX üretimini Ocak ayında durduracağını açıklamış, bu gelişme Avrupalı tedarik şirketlerinin hisselerinde düşüşe yol açmıştı. Geçen hafta da Boeing’in en büyük tedarikçilerinden Spirit AeroSystems, 737 MAX modeli için parça üretimini 1 Ocak’ta durduracağını duyurmuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:04113.290
Değişim :  0,99% |  1.114,46
Açılış :  112.840  
Önceki Kapanış :  112.175  
En Yüksek
113.324 En Düşük
112.783
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 25.300,00 783.701 % 15,00  
QNBFL 97,05 2.306.526 % 14,99  
MNDRS 1,42 68.728.615 % 14,52  
INFO 4,50 152.485 % 12,50  
FONET 7,85 60.322.782 % 11,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6746 7,7131 % -0,03  
Frank 6,0323 6,0686 % -0,07  
Riyal 1,5803 1,5882 % -0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.491 1.491 5,00  
Altın Gr. 285 285 0,73  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.879 1.926 9,20  
Yarım 908 932 4,45  
Çeyrek 456 466 2,23  
Gümüş.Ons 17,56 17,61 0,15  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,03  
B. Petrol 66,64 66,64 0,25  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru