GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BoE`nin yeni başkanı Andrew Bailey

20.12.2019 13:45

Son güncelleme : 20.12.2019 13:52
İngiltere Merkez Bankası`nın yeni Başkanı, Birleşik Krallık Finansal Yönetim Kurumu`nun Başkanı Andrew Bailey olacak.



DHA

The Guardian'ın haberine göre Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Başkanı Mark Carney'nin yerine Andrew Bailey'nin atandığını açıkladı.

Javid açıklamasında "Kuşkusuz, biz Avrupa Birliği (AB) dışında yeni bir gelecek oluştururken, Merkez Bankası'na liderlik edecek doğru kişi Andrew Bailey" dedi.

Mevcut Başkan Mark Carney'nin görevinin 31 Ocak'ta tamamlanacağına işaret eden Javid, Carney'nin, yeni Başkan'ın göreve başlayacağı 15 Mart'a kadar "kısa bir süre daha" görevinin başında olacağını söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:37111.504
Değişim :  0,82% |  904,09
Açılış :  111.041  
Önceki Kapanış :  110.599  
En Yüksek
111.586 En Düşük
111.041
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOODY 3,99 129.735.803 % 10,83  
KLNMA 46,92 65.529.588 % 10,66  
DARDL 3,38 618.118 % 9,74  
ATSYH 0,94 14.086 % 9,30  
EGCYO 0,36 178.733 % 9,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6983 7,7369 % -0,17  
Frank 6,0120 6,0482 % -0,69  
Riyal 1,5733 1,5812 % -0,41  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.477 -2,38  
Altın Gr. 281 281 -1,75  
Cumhuriyet 1.864 1.892 -5,00  
Tam 1.856 1.902 -4,24  
Yarım 897 920 -2,05  
Çeyrek 450 460 -1,03  
Gümüş.Ons 17,01 17,06 -0,04  
Gümüş Gr. 3,24 3,24 -0,02  
B. Petrol 66,42 66,42 -0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru