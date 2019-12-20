İngiltere Merkez Bankası`nın yeni Başkanı, Birleşik Krallık Finansal Yönetim Kurumu`nun Başkanı Andrew Bailey olacak.
BoE`nin yeni başkanı Andrew Bailey
20.12.2019 13:45
Son güncelleme : 20.12.2019 13:52
DHA
The Guardian'ın haberine göre Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Başkanı Mark
Carney'nin yerine Andrew Bailey'nin atandığını açıkladı.
Javid açıklamasında "Kuşkusuz, biz Avrupa Birliği (AB) dışında yeni bir gelecek oluştururken, Merkez Bankası'na liderlik edecek doğru kişi Andrew Bailey" dedi.
Mevcut Başkan Mark Carney'nin görevinin 31 Ocak'ta tamamlanacağına işaret eden Javid, Carney'nin, yeni Başkan'ın göreve başlayacağı 15 Mart'a kadar "kısa bir süre daha" görevinin başında olacağını söyledi.
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