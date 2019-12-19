Japonya Merkez Bankası, ilk kez Nisan ayında duyurduğu borsa yatırım fonlarının yatırımcılara 1 yıla kadar ödünç verme yönündeki yeni uygulamasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
BOJ, borsa yatırım fonlarını piyasaya ödünç verecek
19.12.2019 09:37
Son güncelleme : 19.12.2019 09:37
Piyasadaki borsa
yatırım fonu (BYF) likiditesini güçlendirmeyi amaçlayan bu uygulama çerçevesinde BOJ, seçtiği BYF'leri piyasanın büyük katılımcıları arasında seçilmiş yatırımcılara ödünç verecek.
Kimlerin BYF ödünç almaya uygun oldukları yıllık olarak gözden geçirilecek.
Ödünç verme süresi maksimum 1 yıl olacak ve ödünç verme faizi BOJ tarafından veya rekabetçi ihaleler ile belirlenecek.
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
0
En Düşük
0
18:055,9217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9327
En Düşük
5,9162
18:056,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,6067
En Düşük
6,5801
18:05281,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,11
|Açılış
|: 281,36
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
281,75
En Düşük
280,91
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|16,10
|174.590.455
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|SAMAT
|1,50
|4.969.639
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,17
|106.952.822
|% 0,00
|
|EUYO
|1,31
|3.967.448
|% 0,00
|
|ASELS
|19,22
|308.179.484
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|IPEKE
|6,60
|97.674.118
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|FENER
|16,10
|174.590.455
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% 0,00
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7286
|7,7674
|% -0,04
|
|Frank
|6,0225
|6,0588
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5752
|1,5831
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,59
|
|Altın Gr.
|281
|281
|0,11
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,03
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,23
|66,23
|0,06
|