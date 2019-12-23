BOJ, Tankan araştırmasında değişikliğe gidecek















Değişiklikler, küreselleşmenin şirketlerin davranışlarını nasıl değiştirdiği konusunda piyasalara daha fazla bilgi sağlamayı amaçlıyor.



Mart 2020'den itibaren araştırmanın kur bileşenleri finansal kuruluşlar ve holding şirketleri hariç tüm sektörleri kapsayacak ve ABD Doları-Japon Yeni paritesi gibi Euro-Yen paritesini de içerecek.



BOJ yeni dönemde şirketlerin enflasyon bekleyişleri konusundaki anketinin bir özetini de yayınlayacak.