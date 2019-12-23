Japonya Merkez Bankası (BOJ), çeyrek dönemlerle yaptığı ve piyasalar tarafından yakından izlenen "Tankan" araştırmasında 2020 Mart`tan itibaren değişiklikler yapacak.
BOJ, Tankan araştırmasında değişikliğe gidecek
23.12.2019 11:45
Son güncelleme : 23.12.2019 11:45
Değişiklikler, küreselleşmenin şirketlerin davranışlarını nasıl değiştirdiği konusunda piyasalara daha fazla bilgi sağlamayı amaçlıyor.
Mart 2020'den itibaren araştırmanın kur bileşenleri finansal kuruluşlar ve holding şirketleri hariç tüm sektörleri kapsayacak ve ABD Doları-Japon Yeni paritesi gibi Euro-Yen paritesini de içerecek.
BOJ yeni dönemde şirketlerin enflasyon bekleyişleri konusundaki anketinin bir özetini de yayınlayacak.
11:29111.683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 506,01
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.742
En Düşük
111.266
11:295,9331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0072
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
11:296,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
11:29283,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 283,22
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|44,48
|10.712.167
|% 14,05
|
|ASUZU
|14,71
|65.478.935
|% 12,98
|
|BALAT
|0,72
|52.417
|% 9,09
|
|IZMDC
|6,81
|24.796.243
|% 8,79
|
|SEKUR
|5,12
|4.572.147
|% 8,25
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,64
|1.189.466
|% -6,82
|
|MTRYO
|6,60
|172.282
|% -5,85
|
|ESCOM
|1,30
|1.547.620
|% -5,80
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|KOZAA
|10,25
|215.544.189
|% 1,18
|
|IPEKE
|8,33
|199.350.129
|% -0,48
|
|VESTL
|14,17
|195.030.556
|% 6,14
|
|ALBRK
|1,45
|185.703.138
|% 7,41
|
|KARSN
|1,69
|147.862.208
|% 5,62
|
|ALBRK
|1,45
|185.703.138
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,01
|93.098.697
|% 4,12
|
|KARSN
|1,69
|147.862.208
|% 5,62
|
|KRDMD
|2,54
|115.615.932
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,44
|39.095.562
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7028
|7,7414
|% 0,01
|
|Frank
|6,0245
|6,0608
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|6,77
|
|Altın Gr.
|283
|283
|0,65
|
|Cumhuriyet
|1.878
|1.890
|-11,00
|
|Tam
|1.864
|1.910
|3,88
|
|Yarım
|901
|924
|1,88
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,03
|
|B. Petrol
|65,92
|65,92
|-0,22
|