Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya hükümeti tarafından geçen ay uygulanan önlemlerin ekonomiyi olumlu bir seyirde tutma kapsamında gözle görülür etkileri olduğunu savunarak, Japonya Merkez Bankası`nın yüzde 2.0 düzeyindeki enflasyon hedefine yönelik risklerin belirlenmesi durumunda, merkez bankasının "para politikalarını gevşetebileceği" uyarısı yaptı.
`BoJ gerekirse para politikalarını gevşetebilir`
26.12.2019 13:09
Son güncelleme : 26.12.2019 13:09
DHA
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya İş Federasyonu toplantısında yaptığı konuşmada, "Merkez Bankası fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için, para
politikalarını gevşetecektir. Politika uygulamaları kapsamında eğer hükümet maliye politikaları kullanırsa bunun sinerjistik etkisi ekonomik teşviki daha da güçlü olacaktır" dedi.
BoJ, geçen hafta kısa dönem faiz oranının yüzde eksi 0.1'de sabit tutulduğunu duyurmuştu.
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