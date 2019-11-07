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Bölgesel girişim sermayesi uygulaması geliyor

07.11.2019 11:26

Son güncelleme : 07.11.2019 11:26
Kalkınma ajansları, "bölgesel girişim sermayesi" uygulamasıyla büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı vererek bölgelerin gelişmesine destek olacak.



AA

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı  derlemeye göre, imalat sanayisi firmalarının güçlü ve yenilikçi araçlarla finansmana erişimini kolaylaştıran bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda, mevcut kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak ve Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) öncelikli sektörlerde rekabet ve verimliliği güçlendirecek projelerde kullanılmasına ağırlık verilecek. Fonun yüzde 50'si  imalat sanayisi sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek. Sistemin etkinliğinin artırılması için gelecek dönemde yeni kefalet limiti  açılması halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanacak  protokoller kapsamında, imalatçı, yatırımcı ve ihracatçı firmalara kefalet  kullandırımına öncelik sağlanacak.

FİRMALARIN SERMAYE İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Kalkınma ve Yatırım Bankasının sanayi yatırımlarına desteğinin güçlendirilmesi planlanırken, bankanın öz sermayesi bu kapsamda artırılacak. Banka, öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edecek. Kreditörlerden, bankanın amaç ve hedeflerine uygun vade ve koşullarda finansman sağlanacak.

Banka, firmalara, projelerin tüm aşamalarını kapsayan ekonomik, mali  ve teknik yatırım danışmanlığı desteği verecek. Bu kapsamda Kalkınma ve Yatırım  Bankası, kamu kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, kamunun ana yatırım bankası  rolünü üstlenecek. Yatırımcıların hem finans hem de sermaye piyasaları ürünlerini  kullanmalarına imkan sağlanacak. Yatırım bankacılığı hizmetleri kapsamında  firmaların finansal yeniden yapılandırma, halka arz, tahvil, bono, şirket  birleşme ve devralmalarına aracılık ve danışmanlık yapılarak her türlü sermaye  ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanacak. Türkiye ve dünyanın önde gelen  şirketlerine sınır ötesi birleşme-satın alma işlemlerinde danışmanlık hizmeti  verilecek.

Banka tarafından sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının  sağlanması amacıyla kurulan Türkiye Kalkınma Fonu, yatırım kararları almaya  başlayacak.

"FONLARIN FONU" GELİYOR

Teknoloji ve yenilik odaklı yatırımların desteklenmesi için girişim  sermayesi sistemi geliştirilecek. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  bünyesinde girişim sermayesi kaynağı olarak "fonların fonu" oluşturulacak. Bu  fonun kurulmasına yönelik model ve mevzuat çalışmaları yapılacak. Girişim  sermayesi sisteminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında toplanması  sağlanacak.

Teknoloji tabanlı girişimlere yönelik girişim sermayesi fonları güçlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK ve fonların dahil olacağı  süreçte, ilgili kurumlar arasında fona katılım ve proje destek sözleşmeleri imzalanacak.

Kalkınma ajansları tarafından bölgesel potansiyelleri hayata geçirebilme amacıyla büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı  sağlanarak bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine destek olacak "bölgesel girişim sermayesi" uygulaması pilot olarak belirlenecek illerde  başlatılacak. Bu uygulama, bölgeler özelinde belirlenen önceliklerle uyumlu yürütülecek.

Bölgesel girişim sermayesi uygulamasının başlatılması için model önerisi geliştirilecek, pilot bölgeler tespit edilecek, mevzuat ve kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

İHRACAT ALACAKLARI İÇİN DESTEK

KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak  yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye  çıkarılacak. Destekler yalınlaştırılacak, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri  ödemeli destek modeline kademeli geçiş olacak.

Eximbank'ın sanayiye yönelik programları güçlendirilecek. Bankanın  sunduğu kredi ve sigorta desteği artırılacak, teknoloji ihracatını özendirici  programlar geliştirilecek. Banka tarafından, ihracatçı firmaların ihracat  alacakları ve ülkede üretilmeyen girdileri için kullanacakları vadeli işlem  piyasası işlemlerine yönelik bir destek programı oluşturulacak.

Emeklilik fonlarında tasarruf olanakları artırılarak bu fonlarda oluşan kaynakların sanayinin büyümesine yönlendirilmesi teşvik edilecek.




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