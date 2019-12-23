GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bölgesel kalkınma ile teknoloji ve inovasyon fonları kuruluyor

23.12.2019 14:50

Son güncelleme : 23.12.2019 14:50
Kalkınma ve Yatırım Bankası ile kalkınma ajansları iş birliğinde, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında, finansman ihtiyacı olan ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmeleri desteklemek, teknoloji tabanlı girişimleri büyütmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere "Teknoloji ve İnovasyon" ile "Bölgesel Kalkınma" fonları kurulacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019-2023 yılları arasında Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyan 11. Kalkınma Planı ile Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişim ve risk sermayesi gibi banka dışı doğrudan finansman uygulamalarının çeşitlendirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politikalarla bu kapsamdaki hedefler yer alıyor.

Bu kapsamda finansman ihtiyacı olan ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmeleri desteklemek, teknoloji tabanlı girişimleri büyütmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere Kalkınma ve Yatırım Bankası ile kalkınma ajansları iş birliğiyle Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında "Teknoloji ve İnovasyon" ile "Bölgesel Kalkınma" fonları kurulacak.

Söz konusu fonlar, Türkiye'de girişimcilik ve yatırım ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yatırımcısı olduğu iki fonun toplam 750 milyon lira büyüklüğünde olması öngörülüyor.

İlk 5 yılı yatırım olmak üzere 10 yıllık dönemde faaliyet gösterecek fonlar için Bakanlık, Bölgesel Kalkınma Fonu için 400 milyon lira, Teknoloji ve İnovasyon Fonu için ise 350 milyon lira taahhütte bulunuyor.

Bölgesel Kalkınma Fonu ile kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde hizmet veren şirketlerin desteklenerek büyütülmesi ve profesyonel yönetimle kurumsallaşması sağlanırken, ihracat veya ithal ikamesi potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere destek olunacak. Böylece bölgesel potansiyeller hayata geçirilirken, bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı sağlanacak.

Teknoloji ve İnovasyon Fonu da yeni fikirler ve yeni teknolojiler ortaya koyarak, yüksek katma değer oluşturacak ve hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimlerin desteklenmesine imkan yaratacak.

Fon ile teknoloji geliştirme bölgelerindeki işletmelerde ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında desteklenen merkezlerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesi için girişimlere yatırım yapılacak.

Fonlar hakkında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla, 24 Aralık'ta kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilecek.
 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:35111.921
Değişim :  0,67% |  744,69
Açılış :  111.479  
Önceki Kapanış :  111.177  
En Yüksek
111.978 En Düşük
111.266
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 83,80 4.931.234 % 14,17  
FMIZP 43,60 18.100.238 % 11,79  
ASUZU 14,41 102.167.691 % 10,68  
IPEKE 9,23 527.009.972 % 10,27  
IZMDC 6,84 71.552.210 % 9,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6891 7,7277 % -0,17  
Frank 6,0341 6,0705 % 0,13  
Riyal 1,5797 1,5876 % 0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.484 1.484 6,14  
Altın Gr. 284 284 1,41  
Cumhuriyet 1.882 1.895 5,00  
Tam 1.871 1.918 7,99  
Yarım 904 928 3,86  
Çeyrek 454 464 1,94  
Gümüş.Ons 17,35 17,38 0,19  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 0,04  
B. Petrol 66,16 66,16 0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru