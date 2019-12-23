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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

23.12.2019 13:21

Son güncelleme : 23.12.2019 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 artışla 111.775,77 puana yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 599,02 puan artarak 111.775,77 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bu hafta piyasaların, açık olduğu günlerde düşük hacimli ve sakin bir seyir izleyebileceğini söyledi.

Öğleden sonra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
 





uzmanpara Gündemi
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Değişim :  0,54% |  601,23
Açılış :  111.479  
Önceki Kapanış :  111.177  
En Yüksek
111.857 En Düşük
111.266
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 44,60 16.376.946 % 14,36  
ASUZU 14,64 86.962.599 % 12,44  
BALAT 0,72 94.232 % 9,09  
EPLAS 9,07 50.545 % 7,98  
ALBRK 1,45 198.428.390 % 7,41  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7029 7,7415 % 0,01  
Frank 6,0345 6,0709 % 0,13  
Riyal 1,5785 1,5865 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.485 1.485 7,50  
Altın Gr. 283 283 1,14  
Cumhuriyet 1.882 1.895 5,00  
Tam 1.869 1.915 5,33  
Yarım 903 927 2,58  
Çeyrek 453 463 1,29  
Gümüş.Ons 17,38 17,41 0,22  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,04  
B. Petrol 66,14 66,14 0,00  
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