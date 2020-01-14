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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

14.01.2020 13:17

Son güncelleme : 14.01.2020 13:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 artışla 120.829,63 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 580,60 puan artarak 120.829,63 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,14  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile  tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile menkul kıymet, yatırım  ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tahvil faizlerindeki  düşüşün pozitif etkisiyle 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan  120.935,39 puanı gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin  takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve  konumundaki 121.532 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek  konumunda olduğunu kaydetti.

AA





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Açılış :  120.393  
Önceki Kapanış :  120.249  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 6,76 14.938.225 % 19,86  
TKNSA 6,19 289.897.777 % 15,06  
TLMAN 12,64 34.578.083 % 14,39  
VAKKO 5,42 37.043.016 % 12,68  
CRFSA 5,96 84.417.948 % 11,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6139 7,6521 % 0,22  
Frank 6,0474 6,0839 % 0,54  
Riyal 1,5639 1,5717 % 0,36  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.545 -4,14  
Altın Gr. 292 292 0,19  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.926 1.974 -8,48  
Yarım 931 955 -4,10  
Çeyrek 467 477 -2,05  
Gümüş.Ons 17,76 17,80 -0,20  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,28 64,28 0,08  
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