Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0,42 artışla 114.902,51 puandan başladı.
Borsa 2020`ye yükselişle başladı
02.01.2020 10:06
Son güncelleme : 02.01.2020 10:06
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 477,55 puan ve yüzde 0,42 değer kazancıyla 114.902,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.
Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile orman, kağıt, basım oldu.
2019'un son işlem gününde 115.000 puanın üzerini test etmesinin ardından kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybıyla 114.424,96 puandan tamamladı. Endeks, böylece 2019'da yıllık bazda yüzde 25,4 değer kazandı.
Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde yayımlanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 bandının direnç, 112.500'ün destek konumunda olduğunu ifade etti.
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
0
En Düşük
0
18:055,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9558
En Düşük
5,9430
18:056,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6947
En Düşük
6,6601
18:05291,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,90
|Açılış
|: 291,06
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,13
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,50
|45.272.278
|% 0,00
|
|UZERB
|2,22
|41.368
|% 0,00
|
|SAYAS
|2,24
|1.191.659
|% 0,00
|
|ROYAL
|1,37
|676.581
|% 0,00
|
|USAK
|1,69
|12.264.038
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,50
|45.272.278
|% 0,00
|
|UZERB
|2,22
|41.368
|% 0,00
|
|SAYAS
|2,24
|1.191.659
|% 0,00
|
|ROYAL
|1,37
|676.581
|% 0,00
|
|USAK
|1,69
|12.264.038
|% 0,00
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 0,00
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 0,00
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 0,00
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% 0,00
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8392
|7,8785
|% -0,21
|
|Frank
|6,1085
|6,1453
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5821
|1,5901
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.521
|3,29
|
|Altın Gr.
|291
|291
|0,89
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|-0,16
|