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Borsa 2020`ye yükselişle başladı

02.01.2020 10:06

Son güncelleme : 02.01.2020 10:06
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0,42 artışla 114.902,51 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 477,55 puan ve yüzde 0,42 değer kazancıyla  114.902,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde  0,36 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 1,15 ile orman, kağıt, basım oldu.

2019'un son işlem gününde 115.000 puanın üzerini test etmesinin  ardından kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki  kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybıyla 114.424,96 puandan tamamladı. Endeks,  böylece 2019'da yıllık bazda yüzde 25,4 değer kazandı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde yayımlanacak imalat  sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 bandının direnç,  112.500'ün destek konumunda olduğunu ifade etti.




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UZERB 2,22 41.368 % 0,00  
SAYAS 2,24 1.191.659 % 0,00  
ROYAL 1,37 676.581 % 0,00  
USAK 1,69 12.264.038 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8392 7,8785 % -0,21  
Frank 6,1085 6,1453 % -0,25  
Riyal 1,5821 1,5901 % 0,09  
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Altın Ons 1.520 1.521 3,29  
Altın Gr. 291 291 0,89  
Cumhuriyet 1.926 1.955 10,00  
Tam 1.919 1.967 11,60  
Yarım 928 951 5,62  
Çeyrek 465 476 2,81  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 0,02  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,01  
B. Petrol 66,25 66,25 -0,16  
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