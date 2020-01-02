Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazancıyla 115.932,05 puandan tamamlayarak 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
02.01.2020 18:42
Son güncelleme : 02.01.2020 18:42
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.507,10 puan artarken toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,51 ile madencilik tek gerileyen ise yüzde 1,08 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 115.932,05 puan ile 27 Mart 2018 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ISM imalat PMI ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000-116.500 seviyesinin direnç, 112.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor.
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.507,09
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.932
En Düşük
114.566
18:055,9540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9603
En Düşük
5,9430
18:056,6628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6541
18:05292,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 2,71
|Açılış
|: 292,88
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
293,17
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8154
|7,8546
|% -0,51
|
|Frank
|6,1113
|6,1481
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5826
|1,5905
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.530
|1.530
|12,36
|
|Altın Gr.
|293
|293
|2,71
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,04
|
|B. Petrol
|66,00
|66,00
|0,00
|
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