GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

02.01.2020 18:42

Son güncelleme : 02.01.2020 18:42
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazancıyla 115.932,05 puandan tamamlayarak 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.507,10 puan artarken toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,51 ile madencilik tek gerileyen ise yüzde 1,08 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 115.932,05 puan ile 27 Mart  2018 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da  enflasyon, ABD'de ISM imalat PMI ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000-116.500 seviyesinin direnç, 112.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.932
Değişim :  1,32% |  1.507,09
Açılış :  114.903  
Önceki Kapanış :  114.425  
En Yüksek
115.932 En Düşük
114.566
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 5,04 150.998.378 % 20,00  
CRFSA 5,65 185.637.024 % 19,96  
VKING 2,15 5.634.637 % 14,97  
DURDO 15,99 11.552.618 % 13,89  
IPEKE 8,73 992.645.193 % 13,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8154 7,8546 % -0,51  
Frank 6,1113 6,1481 % -0,20  
Riyal 1,5826 1,5905 % 0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.530 1.530 12,36  
Altın Gr. 293 293 2,71  
Cumhuriyet 1.939 1.969 14,00  
Tam 1.930 1.978 11,15  
Yarım 933 957 5,39  
Çeyrek 468 478 2,69  
Gümüş.Ons 18,02 18,07 0,19  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,04  
B. Petrol 66,00 66,00 0,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru