Borsa İstanbul`da, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek.
Borsa çarşamba günü kapalı olacak
30.12.2019 11:02
Son güncelleme : 30.12.2019 11:02
AA
Borsa İstanbul, 1 Ocak 2020'de yılbaşı tatili nedeniyle 1 günlük tatile girecek.
Yılbaşı tatili nedeniyle Pay Piyasasında 30 Aralık 2019'daki işlemlerin takası 2 Ocak 2020'de, 31 Aralık 2019 tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) çarşamba günü işlem yapılmayacak. 31 Aralık 2019 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T 2 fiziki takas işlemleri 3 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek.
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|Alış
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|0,0000
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|Euro
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|Alış
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|1.514
|1.515
|3,66
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|Altın Gr.
|289
|290
|0,10
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|Cumhuriyet
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|1.950
|5,00
|
|Tam
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|1.955
|10,60
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|Yarım
|922
|946
|5,13
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|462
|473
|2,56
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|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,16
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|Gümüş Gr.
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